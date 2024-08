Theo Rose şi Anghel Damian se căsătoresc în secret. Cu ce rochie de mireasă se va îmbrăca artista: „O masă în familie, atât”

Theo Rose și Anghel Damian își trăiesc povestea de iubire cu o naturalețe și simplitate care i-au cucerit pe fani. Deși sunt personalități publice, cei doi aleg să-și protejeze viața personală de ochii lumii, iar nunta lor, așteptată cu mult interes, nu face excepție de la această regulă. Într-un interviu recent, artista dezvăluit că atât ceremonia civilă, cât şi cea religioasă vor avea loc în aceeaşi zi şi va însuma un eveniment restrâns, rezervat doar pentru familie și câțiva prieteni apropiați. Totodată, antrenoarea de la „Vocea României” a dezvăluit şi ce rochie de mireasă va purta.

Theo Rose şi Anghel Damian se căsătoresc în secret

Theo Rose şi Anghel Damian vor să facă o nuntă extrem de discretă, departe de ochii curioşilor, avându-i alături doar pe cei apropiaţi. Această abordare minimalistă nu este o surpriză, având în vedere că cei doi îndrăgosiţi au aplicat o schemă similară și la botezul fiului lor, Sasha. La fel ca atunci, cei doi își doresc ca momentul să fie unul intim, dedicat exclusiv celor care contează cu adevărat pentru ei.

„A fost botezat la o lună, l-am botezat în cadrul familiei, acolo, nu am dat cine știe ce petrecere. Iar nunta probabil se va întâmpla la fel: vom merge noi doi și cu nașii la biserică, la starea civilă și cam asta: o masă în familie, atât. Mie îmi plac și petrecerile, dar la cât cânt acum, nu aș mai avea energie și pentru petrecerea mea. Poate că, la un moment dat, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși și o să ne meargă la fel de bine o să dăm o petrecere în cinstea fericirii noastre”, a mărturisit Theo Rose, în exclusivitate pentru ciao.ro.

Theo Rose a explicat că botezul a fost un moment de familie, fără o petrecere fastuoasă Această decizie a fost influențată și de faptul că, având un program încărcat de concerte și filmări, artista nu mai simte nevoia de a organiza evenimente grandioase pentru ea însăși.

Cum va arăta rochia de mireasă a lui Theo Rose la nunta cu Anghel Damian

Theo Rose și-a exprimat foarte clar dorințele pentru ziua cea mare: rochia de mireasă va fi simplă, dar obligatoriu albă.

„Nu îmi mai face cu ochiul niciun detaliu de genul ăsta. Nu mă mai uit niciodată la o rochie așa – Doamne, ce mi-ar plăcea să port rochia asta! […] o rochie de mireasă probabil foarte simplă, care să nu mă deranjeze deloc și pe care să o pot da jos ușor, să o pot purta cu ușurință ziua”, a spus artista cu o sinceritate dezarmantă, pentru sursa menţionată anterior.

Cum se înţeleg Theo Rose şi Anghel Damian de când au devenit părinţi

Theo Rose și Anghel Damian s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Clanul”, unde povestea lor de iubire a început să înflorească. Deși inițial erau mai mult îndrăgostiți decât prieteni, după nașterea lui Sasha, relația lor s-a transformat profund. Theo Rose a recunoscut că experiența de a deveni părinți i-a ajutat să își echilibreze dinamica de cuplu și să devină mai apropiați.

„Acum a apărut și asta și mi se pare foarte frumos! […] E minunat că putem să îi arătăm asta și copilului”, a spus artista cu mândrie.

Pentru Theo Rose, Anghel Damian este un partener extraordinar, iar faptul că împărtășesc o viziune comună asupra vieții și familiei le întărește relația. În cadrul aceluiaşi interviu, vedeta a a subliniat că relația lor s-a consolidat nu doar prin iubire, ci și prin prietenie, devenind o echipă puternică în fața provocărilor vieții de zi cu zi.

„S-a transformat frumos, pentru că am mai echilibrat situația dintre noi. A fost ceva cu totul nou pentru amândoi și atunci au fost lucruri pe care a trebuit să le învățăm împreună și a trebuit să facem echipă și să ne și împrietenim că noi mai mult eram îndrăgostiți decât prieteni așa, tovarăși. Acum a apărut și asta și mi se pare foarte frumos! Am văzut și înainte că noi și prieteni, doar prieteni dacă am fi fost, foarte bine ne-am fi înțeles. E foarte frumos cum se împletesc lucrurile acum și e minunat că putem să îi arătăm asta și copilului. O să aibă și el nevoie de niște repere în viață și mă bucur că am nimerit așa un om extraordinar”, a mai spus artista pentru sursa menţionată anterior.

