Colleen Ballinger (34 de ani), cunoscută în mediul online pentru personajul Miranda Sings, a anunțat că ea și soțul ei, Eric Stocklin (38 de ani), au devenit părinți de gemeni, fată și băiat. Actorii mai au un fiu, Flynn, în vârstă de 2 ani. În mediul online, Colleen a dezvăluit că a născut prematur.

Colleen Ballinger a născut gemeni prematur. „Sunt ok, copiii sunt ok”

„Copiii mei dulci au decis să ni se alăture mai devreme”, a scris Colleen pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu ea și cu gemenii ei pe patul de spital. La rândul lui, Erik a publicat aceeași imagine, alături de mesajul: „Puțin devreme, dar exact la timp. Ce intrare, iar acum deja mă au sub control. Abia așteptăm să vă putem lua acasă!”.

Pe YouTube, Colleen a oferit mai multe detalii referitoare la nașterea prematură. „Cred că voi naște acum, deși nu ar fi trebuit să nasc până pe 27 decembrie. Tremur. Sunt panicată, la fel s-a întâmplat și la Flynn. Ai fi crezut că mi-am învățat lecția, dar nu aveam nimic pregătit”, a mărturisit actrița.

După ce au ajuns la spital, Colleen și Erik au aflat că actrița avea o complicație a cordonului ombilical, mai precis un prolaps de cordon ombilical. Cordonul ombilical conține trei vase de sânge majore, care transportă sânge către și de la bebeluș.

În cazul prolapsului de cordon ombilical, acesta din urmă iese înaintea capului bebelușului, ceea ce adesea oprește circulația dintre cordon și copil. În cele din urmă, Colleen a suferit o operație de cezariană de urgență. „Sunt ok, copiii sunt ok. Sunt foarte micuți și vor sta la incubator o vreme. Se descurcă grozav. Sunt atât de puternici. Amândoi respiră pe cont propriu. Noua noastră sarcină, să le găsim nume acestor drăgălași și să… supraviețuim”, a mai spus.

„Este greu. Nu există cuvinte care să descrie durerea pe care o simt când trebuie să-mi las copiii la spital și să plec acasă fără ei. Adorm plângând, dorindu-mi ca ei să doarmă lângă mine. Plâng când le văd trupurile mici acoperite de fire conectate la aparate. Plâng când mă dor sânii și trebuie să pompez lapte singură în întuneric, în loc să creez o legătură cu copiii mei hrănindu-i. Plâng când sunt acasă pentru că mă simt vinovată că nu sunt cu ei, pentru că nu pot să-i asigur că-i iubesc și că sunt protectorul lor. Este greu”, a mai scris Colleen pe Instagram.

„Voi plânge, voi avea în continuare inima frântă, îmi voi îmbrățișa soțul și copilul mai tare, voi fi puternică pentru micuții mei gemeni, pentru că și ei sunt puternici pentru mine. Este greu, dar este doar temporar. Vom fi ok. Îmi voi îmbrățișa copiii acum. Abia aștept să-i aduc acasă”, a încheiat.

Pe 21 mai 2021, Colleen a anunțat pe YouTube că este însărcinată cu gemeni. Anunțul venea la câteva luni de la dezvăluirea actriței că a pierdut o sarcină. A aflat că este din nou însărcinată într-o dimineață în care s-a trezit sângerând.

„M-a speriat îngrozitor și eram sigură că pierd din nou o sarcină”, a explicat. Ajunsă de urgență la medic, actrița a aflat că era însărcinată cu gemeni. „A fost un amalgam de emoții. Nu pot să explic cât de nebunească a fost experiența”, a continuat.

„Nu cred că am mai auzit nimic după ce mi-a zis că am gemeni”, a completat. Tot în mediul online, însă pe Instagram, Colleen a scris: „Nu pot să cred că sunt însărcinată cu GEMENI. Multe persoane m-au întrebat cum a reacționat Flynn. Este foarte bucuros și pupă des bebelușii… dar acum crede că toată lumea are bebeluși în burtică. Crede asta inclusiv despre el. Haha, va fi un frate incredibil și sunt atât de recunoscătoare pentru îmbrățișările și săruturile de la el când am grețuri”.

Actrița a mai publicat o fotografie cu ecografia bebelușilor. În dreptul ei a scris: „O SĂ AM GEMENI!!!! AAAAH! Atât de nerăbdătoare să am DOI bebeluși!!! (…totodată sunt terifiată că o să-mi explodeze corpul)”.

