Cântăreața Sia, greu de recunoscut după cel mai recent lifting facial. Artista este mândră de rezultat. „Este incredibil!”

Cântăreața Sia a uimit pe toată lumea cu cea mai recentă apariție a sa la cea de-a 5-a ediție anuală Daytime Beauty Awards din Los Angeles.

Artista este de nerecunoscut, după ce, recent, a fost supusă unei intervenții estetice, suferind un lifting facial.

Sia, mândră de cea mai recentă intervenție estetică prin care a trecut

Cântăreața, care își ascunde de obicei fața cu o mască când cântă, a dezvăluit că a trecut recent prin cabinetul medicului estetician pentru o operație estetică majoră, recunoscând că și-a făcut un lifting.

În timp ce i-a prezentat „bunului ei prieten”, Dr Talei, premiul pentru realizări remarcabile în medicină, Sia a vorbit despre propriile lupte legate de imaginea corpului său.

„Sunt o vedetă pop care, în mod normal, îmi ascund fața și nu mint despre asta. Am primit un lifting uimitor de la Dr. Talei. Este incredibil. Face atât de multă treabă bună pentru toată lumea, nu doar pentru vedetele pop” – a spus Sia, citată de Mirror.

Sia: „Nu vreau să fiu criticată cu privire la felul în care arăt!”

Potrivit MailOnline, Sia a adăugat: „Nu vreau să fiu criticată cu privire la felul în care arăt în postările de pe internet. Am scris diverse cântece pentru vedetele pop de-a lungul anilor și m-am împrietenit cu ele. Am văzut cum este viața lor și eu nu-mi doresc așa ceva.”

Fanii din online au reacționat rapid cu privire la noul ei aspect și la încrederea pe care o are în ea acum.

„Îmi place că se simte confortabil cu ea însăși în public acum.”

Sia: „Voi arăta în continuare ca o ființă umană!”

„Asta înseamnă să ai încredere în tine.” – au spus internauții.

Sia s-a deghizat în diverse feluri de-a lungul anilor, de când a ajuns un superstar, după ce a pătruns pentru prima dată în industria muzicală în 1995. Vorbind în 2015, Sia, pe numele real Sia Kate Isobelle Furler, a spus cum spera să renunțe pentru totdeauna la peruci.

„Așa cum am sperat și cum am plănuit, bobul blond a devenit iconic în ceea ce mă privește. O să-mi fac mici modificări la nivelul feței. Așa că nu vă veți putea da seama dacă am avut o intervenție chirurgicală. Nu voi face niciun fel de intervenții ciudate, voi arăta în continuare ca o ființă umană” – a spus ea la postul de radio 2DayFM.

Citeşte şi: Cântăreața Sia a devenit mamă pentru prima dată

Citeşte şi: Cântăreața Sia divorțează după doi ani de mariaj

Citeşte şi: Cântăreața SIA, fără perucă. Vezi adevărată față a artistei

Citeşte şi: Cher a anunțat moartea mamei sale. Celebra actriță și cântăreață Georgia Holt avea probleme de sănătate

Vorbind show-ul Carpool Karaoke, al lui James Corden, în 2018, ea a relatat: „Nu port chestia asta (n.r. – peruca) decât dacă sunt camere în jur. Încerc doar să păstrez un pic de intimitate”.

Dramele din viața artistei Sia

De-a lungul anilor, artista a trecut printr-o serie de tragedii care și-au pus amprenta asupra vieții sale. Sia și-a pierdut partenerul, Dan Pontifex, în urma unui accident de mașină. În 2014, s-a căsătorit cu realizatorul de documentare Erik Andres Lang, de care a divorțat în 2016. Trei ani mai târziu, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu sindromul Ehlers Danlos, o maladie neurologică rară. În trecut, ea s-a mai luptat cu dependența de alcool și medicamente.

Foto – Profimedia