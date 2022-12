Georgia Holt, mama celebrei cântărețe Cher, s-a stins din viață la vârsta de 96 de ani. Aceasta a fost foarte bolnavă în ultimele luni.

Georgia Holt, născută Jackie Jean Crouch, s-a stins din viață la 96 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de către fiica sa, celebra cântăreață Cher. Cântăreață, compozitoare, actriță și fotomodel, Holt a fost bolnavă în ultimele luni din viață.

Cher a anunțat decesul pe Twitter: „Mama a plecat”

Cântăreața Cher a dat teribila veste chiar pe contul său de Twitter. „Mama a plecat”, a scris Cher sâmbătă. În septembrie, Cher scria tot pe rețelele sociale că mama ei este bolnavă, suferind de pneumonie. Cel mai probabil, starea de sănătate a Georgiei Holt s-a agravat în ultima perioadă.

Decesul a fost confirmat duminica de către purtătoarea de cuvânt a lui Cher, Liz Rosenberg, pentru The Washington Post. Însă aceasta nu a confirmat și cauza morții.

Cine a fost Georgia Holt, mama cântăreței Cher

Georgia Holt s-a născut în Arkansas în 1926. După ce s-a mutat la Los Angeles, a obţinut roluri secundare în mai multe filme printre care „Love and Camera” de Jack Donohue sau „Artists and Models” de Frank Tashlin. În 1950, Georgia Holt urma să o interpreteze pe Angela Phinlay în filmul „When the city sleeps”, regizat de John Huston, dar rolul va fi în sfârşit atribuit lui Marilyn Monroe.

Mama lui Cher a fost măritată de șase ori și a divorțat de fiecare dată, inclusiv de tatăl lui Cher, John Paul Sarkisian, de care s-a despărțit de două ori. Cea mai lungă relație a avut-o cu ultimul ei partener, Craig Spencer, alături de care a petrecut 46 de ani.

În 2013, Cher i-a adus un omagiu mamei sale. Cântăreața a lansat documentarul intitulat „Dear Mom, I Love Cher”, în care este prezentată copilăria lui Holt în Arkansas, dar și cariera ei în Los Angeles, în timp ce se lupta să-și întrețină fiica.

