  MENIU  
Home > Vedete > Străine > Bret Hanna‑Shuford, star Broadway și influencer, a murit la 46 de ani. Mesajul dureros al partenerului său: „Cel mai frumos om, soț și tată din univers!”

Bret Hanna‑Shuford, star Broadway și influencer, a murit la 46 de ani. Mesajul dureros al partenerului său: „Cel mai frumos om, soț și tată din univers!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Bret Hanna‑Shuford — interpret de pe Broadway și influencer în social media, cunoscut pentru munca sa de pe scenă și pentru modul în care și‑a documentat viața alături de soțul său, Stephen Hanna‑Shuford, și fiul lor de 3 ani, Maverick, pe contul Broadway Husbands — a murit la mai puțin de cinci luni după ce a fost diagnosticat cu cancer. Avea 46 de ani.

Anunțul sfâșietor al soțului său

Soțul actorului a confirmat vestea pe rețelele de socializare, scriind că Bret a murit în primele ore ale dimineții de sâmbătă, 3 ianuarie.

„Cu inimile grele împărtășim vestea că în această dimineață ne‑am luat rămas‑bun de la cel mai frumos om, soț și tată din univers”, se arată în postare. „Bret Hanna‑Shuford a părăsit această lume în pace, înconjurat de dragoste și de familia sa. Avem inimile frânte, dar vom continua să îl facem mândru de noi.”

Un diagnostic rar și agresiv

Bret fusese diagnosticat în vara lui 2025 cu o formă agresivă de hemofagocitoză limfohistiocitară și limfom cu celule T periferice (PTCL) — afecțiuni rare și amenințătoare de viață care afectează sistemul imunitar. Hemofagocitoza limfohistiocitară, cunoscută sub numele de HLH, apare atunci când mecanismele de apărare ale organismului devin periculos de hiperactive, atacând țesuturile și organele sănătoase, potrivit Cleveland Clinic. Afecțiunea poate duce la inflamații severe și insuficiență de organ și necesită tratament urgent.

Ce obicei ciudat are Gabriela Lucuțar de Revelion: „Îmi place lumea de dincolo”. Ce face Regina Întunericului în noaptea dintre ani. „Sunt sănătoasă, nu vă gândiți la alte lucruri”
Ce obicei ciudat are Gabriela Lucuțar de Revelion: „Îmi place lumea de dincolo”. Ce face Regina Întunericului în noaptea dintre ani. „Sunt sănătoasă, nu vă gândiți la alte lucruri”
Recomandarea zilei

Limfomul cu celule T este un cancer agresiv al sângelui care implică celulele imunitare și, după cum notează organizația, este frecvent asociat cu HLH, ceea ce face diagnosticul și tratamentul mai complexe. Bret era CD30 negativ, ceea ce înseamnă că tumorile sale nu prezentau markerul proteic CD30, făcând terapiile țintite standard (precum Brentuximab Vedotin) mai puțin eficiente.

Pe parcursul bolii, Bret și soțul său au împărtășit actualizări despre starea și tratamentul lui pe platformele lor de social media. Bret fusese internat în spital timp de luni de zile, inclusiv de Ziua Recunoștinței și Crăciun.

Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Mihaela, văduva lui Silviu Prigoană, detalii dureroase despre ziua în care afaceristul a murit: „I s-au luat toate lucrurile de pe el. A venit cineva cu un sac…”

Citeşte şi: Tatiana Schlossberg, nepoata lui JFK, a murit la 35 de ani: „Primul meu gând a fost că ai mei copii nu își vor aminti de mine”. Ce boală avea

Citeşte şi: O jurnalistă din România a murit înainte de Anul Nou. Mesajul emoționant transmis de fiul ei

„Îmi doresc foarte mult să merg acasă”, spunea Bret într‑o postare din octombrie, după ce a dezvăluit că fusese inconștient timp de trei zile în secția de terapie intensivă. „Îmi este foarte dor de fiul meu și de soțul meu. … Dar vă trimit atât de multă dragoste, pentru că dragostea voastră pentru mine a fost incredibilă.”

Comunitatea Broadway, alături de familie

O campanie GoFundMe a fost lansată în august pentru a‑i sprijini pe Bret și familia sa în fața cheltuielilor medicale tot mai mari și a nevoii de a se retrage temporar de la muncă în timpul tratamentului. Numeroase nume cunoscute de pe Broadway au donat, inclusiv John Tartaglia, Douglas Sills și Thomas Schumacher, fostul președinte și producător al Disney Theatrical Group.

În descrierea strângerii de fonduri, organizatorul Scott Barnhardt — un prieten apropiat al familiei, care l‑a cunoscut pe Bret în 1999, când amândoi studiau la Wagner College — a explicat că a fost nevoie de săptămâni de „incertitudine, diagnostice greșite și nenumărate vizite medicale” pentru a înțelege corect ce se întâmpla cu Bret. Familia tocmai se mutase într‑o casă nouă în Orlando, transformând o perioadă care ar fi trebuit să fie despre noi începuturi într‑o „luptă neașteptată pentru sănătate și stabilitate”.

Ultimul mesaj al lui Bret către susținători

Bret s‑a născut pe 20 mai 1979. A apărut în numeroase producții de pe Broadway și turnee, inclusiv Wicked, Amazing Grace, Chitty Chitty Bang Bang, Beauty and the Beast și The Little Mermaid. A jucat și în Paramour de la Cirque du Soleil, precum și în South Pacific la Lincoln Center, Ragtime, Next to Normal și Radio City Christmas Spectacular.

Actorul urma un program de studii postuniversitare la University of Central Florida, dar l‑a întrerupt pentru a începe chimioterapia.

„Sper să știți cât de mult vă apreciez și cât de mult înseamnă sprijinul vostru pentru mine în această perioadă”, a spus Bret în ultima sa postare video, pe 17 decembrie 2025.

Foto – Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ilinca Vandici nu-și mai ascunde relația. Prima imagine cu iubitul prezentatoarei TV
Ilinca Vandici nu-și mai ascunde relația. Prima imagine cu iubitul prezentatoarei TV
Fanatik
Povești fabuloase din comunism. Cum i-a luat Pițurcă 10.000 de lei într-o oră lui Halagian la rummy
Povești fabuloase din comunism. Cum i-a luat Pițurcă 10.000 de lei într-o oră lui Halagian la rummy
GSP.ro
Alimentul pe care Gică Hagi l-a eliminat din meniu: „De 5 ani”
Alimentul pe care Gică Hagi l-a eliminat din meniu: „De 5 ani”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Citește și...
Răzvan Lucescu își cumpără casă într-un oraș istoric al Greciei! Decizia luată de român, după ce a intrat definitiv în istoria lui PAOK
Lidia Buble şi Horațiu Nicolau, apariţie controversată în public! Aşa nu au mai fost văzuţi, artistă pare total dezolată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Datoriile șterse la începutul anului de ANAF. Milioane de români au scăpat de restanțe automat
Ilinca Vandici și-a asumat relația cu Bogdan Boitor. Prima imagine cu noul iubit al prezentatoarei tv
Gina Pistol a apelat la medicul estetician. Imaginea cu care soția lui Smiley și-a uimit fanii
Miley Cyrus suferă de o afecțiune care îi lezează corzile vocale. De ce refuză artista să se opereze: „Este extrem de dificil”
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
EXCLUSIV Elena Mateescu anunţă inversiune termică şi un nou ciclon polar. Când ninge la Bucureşti

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ilinca Vandici și-a asumat relația cu Bogdan Boitor. Prima imagine cu noul iubit al prezentatoarei tv
Ilinca Vandici și-a asumat relația cu Bogdan Boitor. Prima imagine cu noul iubit al prezentatoarei tv
Gina Pistol a apelat la medicul estetician. Imaginea cu care soția lui Smiley și-a uimit fanii
Gina Pistol a apelat la medicul estetician. Imaginea cu care soția lui Smiley și-a uimit fanii
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Elle
Mădălina Ghenea, dezvăluiri emoționante despre fiica ei. Actrița a vorbit cu emoție și admirație față de Charlotte, care pare să îi calce pe urme: „Va fi o femeie puternică”
Mădălina Ghenea, dezvăluiri emoționante despre fiica ei. Actrița a vorbit cu emoție și admirație față de Charlotte, care pare să îi calce pe urme: „Va fi o femeie puternică”
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
Meghan Markle reacționează cu privire la videoclipul viral cu dansul din sala de nașteri, după mesajele negative. Ce a transmis Ducesa: „Trebuie să fii...”
Meghan Markle reacționează cu privire la videoclipul viral cu dansul din sala de nașteri, după mesajele negative. Ce a transmis Ducesa: „Trebuie să fii...”
DailyBusiness.ro
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
A1.ro
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică și Alexandru, fiul cel mic, pe derdeluș. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva: „Tati, hai că poți”
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică și Alexandru, fiul cel mic, pe derdeluș. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva: „Tati, hai că poți”
Horoscop 5 ianuarie 2026. Primește noroc cu carul. O zodie are parte de un câștig nesperat la început de an
Horoscop 5 ianuarie 2026. Primește noroc cu carul. O zodie are parte de un câștig nesperat la început de an
Horoscop 4 ianuarie 2026. O zodie se lovește de o problemă gravă. Partenerul de viață trece prin momente grele și are nevoie de tot ajutorul ei
Horoscop 4 ianuarie 2026. O zodie se lovește de o problemă gravă. Partenerul de viață trece prin momente grele și are nevoie de tot ajutorul ei
Cristina Ciobănașu, dezvăluiri rare de nuntă și copii: „Cele două cereri în căsătorie au fost cât se poate de reale”
Cristina Ciobănașu, dezvăluiri rare de nuntă și copii: „Cele două cereri în căsătorie au fost cât se poate de reale”
Loredana Groza și-a condus tatăl pe ultimul drum. Vasile Groza a fost înmormântat în Cimitirul Bellu
Loredana Groza și-a condus tatăl pe ultimul drum. Vasile Groza a fost înmormântat în Cimitirul Bellu
Observator News
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Libertatea pentru Femei
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
ANM, în alertă! România, sub incidența unui vortex polar: ninsori abundente și lapoviță în mare parte de ţară
ANM, în alertă! România, sub incidența unui vortex polar: ninsori abundente și lapoviță în mare parte de ţară
România face medici pe bandă rulantă. Rogobete: Producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem
România face medici pe bandă rulantă. Rogobete: Producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem
Schimbări radicale la gărzile pe care medicii le fac în unitățile sanitare din România
Schimbări radicale la gărzile pe care medicii le fac în unitățile sanitare din România
Un superaliment îți menține mintea ageră și reduce riscul de demență (STUDIU)
Un superaliment îți menține mintea ageră și reduce riscul de demență (STUDIU)
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
2026 e anul miracolelor. 4 zodii vor renaște ca pasărea Pheonix și își vor trăi visul
2026 e anul miracolelor. 4 zodii vor renaște ca pasărea Pheonix și își vor trăi visul
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton