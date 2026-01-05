Bret Hanna‑Shuford, star Broadway și influencer, a murit la 46 de ani. Mesajul dureros al partenerului său: „Cel mai frumos om, soț și tată din univers!”

Bret Hanna‑Shuford — interpret de pe Broadway și influencer în social media, cunoscut pentru munca sa de pe scenă și pentru modul în care și‑a documentat viața alături de soțul său, Stephen Hanna‑Shuford, și fiul lor de 3 ani, Maverick, pe contul Broadway Husbands — a murit la mai puțin de cinci luni după ce a fost diagnosticat cu cancer. Avea 46 de ani.

Anunțul sfâșietor al soțului său

Soțul actorului a confirmat vestea pe rețelele de socializare, scriind că Bret a murit în primele ore ale dimineții de sâmbătă, 3 ianuarie.

„Cu inimile grele împărtășim vestea că în această dimineață ne‑am luat rămas‑bun de la cel mai frumos om, soț și tată din univers”, se arată în postare. „Bret Hanna‑Shuford a părăsit această lume în pace, înconjurat de dragoste și de familia sa. Avem inimile frânte, dar vom continua să îl facem mândru de noi.”

Un diagnostic rar și agresiv

Bret fusese diagnosticat în vara lui 2025 cu o formă agresivă de hemofagocitoză limfohistiocitară și limfom cu celule T periferice (PTCL) — afecțiuni rare și amenințătoare de viață care afectează sistemul imunitar. Hemofagocitoza limfohistiocitară, cunoscută sub numele de HLH, apare atunci când mecanismele de apărare ale organismului devin periculos de hiperactive, atacând țesuturile și organele sănătoase, potrivit Cleveland Clinic. Afecțiunea poate duce la inflamații severe și insuficiență de organ și necesită tratament urgent.

Limfomul cu celule T este un cancer agresiv al sângelui care implică celulele imunitare și, după cum notează organizația, este frecvent asociat cu HLH, ceea ce face diagnosticul și tratamentul mai complexe. Bret era CD30 negativ, ceea ce înseamnă că tumorile sale nu prezentau markerul proteic CD30, făcând terapiile țintite standard (precum Brentuximab Vedotin) mai puțin eficiente.

Pe parcursul bolii, Bret și soțul său au împărtășit actualizări despre starea și tratamentul lui pe platformele lor de social media. Bret fusese internat în spital timp de luni de zile, inclusiv de Ziua Recunoștinței și Crăciun.

Citeşte şi: Mihaela, văduva lui Silviu Prigoană, detalii dureroase despre ziua în care afaceristul a murit: „I s-au luat toate lucrurile de pe el. A venit cineva cu un sac…”

Citeşte şi: Tatiana Schlossberg, nepoata lui JFK, a murit la 35 de ani: „Primul meu gând a fost că ai mei copii nu își vor aminti de mine”. Ce boală avea

Citeşte şi: O jurnalistă din România a murit înainte de Anul Nou. Mesajul emoționant transmis de fiul ei

„Îmi doresc foarte mult să merg acasă”, spunea Bret într‑o postare din octombrie, după ce a dezvăluit că fusese inconștient timp de trei zile în secția de terapie intensivă. „Îmi este foarte dor de fiul meu și de soțul meu. … Dar vă trimit atât de multă dragoste, pentru că dragostea voastră pentru mine a fost incredibilă.”

Comunitatea Broadway, alături de familie

O campanie GoFundMe a fost lansată în august pentru a‑i sprijini pe Bret și familia sa în fața cheltuielilor medicale tot mai mari și a nevoii de a se retrage temporar de la muncă în timpul tratamentului. Numeroase nume cunoscute de pe Broadway au donat, inclusiv John Tartaglia, Douglas Sills și Thomas Schumacher, fostul președinte și producător al Disney Theatrical Group.

În descrierea strângerii de fonduri, organizatorul Scott Barnhardt — un prieten apropiat al familiei, care l‑a cunoscut pe Bret în 1999, când amândoi studiau la Wagner College — a explicat că a fost nevoie de săptămâni de „incertitudine, diagnostice greșite și nenumărate vizite medicale” pentru a înțelege corect ce se întâmpla cu Bret. Familia tocmai se mutase într‑o casă nouă în Orlando, transformând o perioadă care ar fi trebuit să fie despre noi începuturi într‑o „luptă neașteptată pentru sănătate și stabilitate”.

Ultimul mesaj al lui Bret către susținători

Bret s‑a născut pe 20 mai 1979. A apărut în numeroase producții de pe Broadway și turnee, inclusiv Wicked, Amazing Grace, Chitty Chitty Bang Bang, Beauty and the Beast și The Little Mermaid. A jucat și în Paramour de la Cirque du Soleil, precum și în South Pacific la Lincoln Center, Ragtime, Next to Normal și Radio City Christmas Spectacular.

Actorul urma un program de studii postuniversitare la University of Central Florida, dar l‑a întrerupt pentru a începe chimioterapia.

„Sper să știți cât de mult vă apreciez și cât de mult înseamnă sprijinul vostru pentru mine în această perioadă”, a spus Bret în ultima sa postare video, pe 17 decembrie 2025.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News