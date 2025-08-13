Fiica cea mică a lui Joe Biden, Ashley Biden, a depus luni, 11 august, actele de divorț de Howard Krein la Curtea de Apel din Philadelphia, după o căsnicie de mai bine de 13 ani.

Ashley Biden și Howard Krein divorțează

Ashley Biden (44 de ani), fiica cea mică a fostului președinte al Statelor Unite, Joe Biden (82 de ani), divorțează de soțul ei, medicul estetician Howard Krein, după un mariaj de mai bine de 13 ani. Ashley Biden a depus actele de divorț pe 11 august, a confirmat cineva din echipa ei pentru The Philadelphia Inquirer, potrivit E! News.

La câteva ore după ce a introdus divorțul, Ashley Biden a publicat la Instagram Story o fotografie cu ea în parc gesticulând cu degetul mare în sus și cu melodia „Freedom” a lui Beyoncé pe fundal, dând de înțeles că este împăcată cu decizia sa.

Ashley Biden și Howard Krein s-au căsătorit în 2012, la biserica romano-catolică St. Joseph din Greenville, Delaware. Atunci, Joe Biden, vicepreședinte SUA la acel moment, a condus mireasa la altar sub privirile emoționate ale mama ei, Jill Biden, și fraților acesteia, Hunter Biden și regretatul Beau Biden.

„Mă gândeam în sinea mea, Doamne, fetița mea! Nu se poate să fi trecut timpul atât de repede”, a declarat Joe Biden pentru People, în zilele premergătoare nunții.

Biden, care mai are o fiică, Naomi, cu prima soție, Neilia, are o legătură foarte strânsă cu mezina sa.

„Adevărata realizare este să rămâi bun, indiferent cât de crudă este lumea”

Ultimii ani au fost dificili pentru familia Biden, care s-a confruntat cu numeroase critici pe parcursul mandatului de președinte SUA al lui Joe Biden. Politicianul a fost prezentat drept un lider geriatric și bolnav, înconjurat de asistenți mincinoși și de membri ai familiei lacomi.

„Adevărata realizare este să rămâi bun, indiferent cât de crudă este lumea. Cam asta a fost misiunea mea în ultima vreme. Să rămân bună, să rămân cu picioarele pe pământ, indiferent cât de mult încearcă lumea să mă rănească sau să-mi rănească familia”, a declarat Ashley Biden în aprilie 2023, pentru revista Elle.

Cu toate acestea, mezina lui Biden a realizat destul de repede că este mai ușor în teorie decât în practică să întorci celălalt obraz când ești ținta unui atac neîntrerupt.

„Cred că este în natura umană, atunci când cineva pe care îl iubești foarte mult este atacat, să te înfurii. Dacă familia mea nu ar fi fost atât de apropiată, nu ar fi fost atât de greu, dar suntem. Familia mea este spațiul meu sigur. Așa că acesta a fost cel mai greu lucru: nu am putut înțelege cum (1) s-au spus lucruri care nu erau adevărate și (2) cum oamenii pot fi atât de cruzi doar pentru că îl plăceau sau nu pe tatăl meu”, a mai spus Ashley Biden, pentru sursa citată.

