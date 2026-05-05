Actrița franceză Claire Maurier a murit la 97 de ani

Cinematografia franceză este în doliu după pierderea uneia dintre cele mai versatile și longevive prezențe ale sale. Claire Maurier, actrița care a făcut tranziția elegantă de la rigoarea Noului Val la comediile populare care au cucerit întreaga lume, a încetat din viață duminică, la vârsta de 97 de ani.

Anunțul trist a fost făcut luni de către soțul său, Jean-Renaud Garcia, lăsând în urmă o moștenire culturală ce se întinde pe mai bine de șapte decenii de teatru și film.

De la Odette la Claire: Nașterea unei stele a Noului Val

Născută sub numele de Odette Agramon în 1929, în sudul însorit al Franței, tânăra artistă și-a început ascensiunea în universul artistic la începutul anilor 1950. După ce a adoptat numele de scenă Claire Maurier, aceasta și-a șlefuit talentul pe scândura teatrului, însă consacrarea mondială a venit în 1959. Atunci, regizorul François Truffaut i-a încredințat rolul mamei lui Jean-Pierre Léaud în capodopera „Les Quatre cents coups” („Cele 400 de lovituri”).

Prestația sa din acest film nu a fost doar un succes de moment, ci a devenit o piatră de temelie pentru cinematografia modernă. Interpretarea sa nuanțată a unei mame complicate și distante a contribuit decisiv la succesul peliculei care rămâne, până astăzi, unul dintre cele mai emblematice titluri ale Noului Val francez.

Epoca de aur a comediei și recunoașterea Academiei César

În anii care au urmat, Claire Maurier a demonstrat că poate trece cu ușurință de la drama intelectuală la comedia efervescentă. În 1963, ea a reușit performanța de a juca rolul soției personajelor interpretate de coloșii Fernandel și Bourvil în „La cuisine au beurre”, un succes de box-office care a confirmat statutul său de actriță de prim rang.

După o perioadă mai discretă, finalul anilor ’70 i-a adus un alt rol care a făcut înconjurul planetei. În „La Cage aux folles” („Colivia cu nebune”), Maurier a interpretat-o pe Simone, fosta parteneră a proprietarului unui cabaret de travestiți. Succesul a fost atât de mare încât pelicula a depășit granițele Europei, devenind un fenomen inclusiv în Statele Unite. Munca sa nu a trecut neobservată nici de critici, fiind nominalizată în 1981 la Premiul César pentru cea mai bună actriță în rol secundar în drama „Un mauvais fils”, unde a dat măsura talentului său alături de Patrick Dewaere.

Nemurirea în cafeneaua din Montmartre: Suzanne din „Amélie”

Pentru publicul contemporan, Claire Maurier va rămâne pentru totdeauna Suzanne, proprietara șchioapă și inimoasă a cafenelei „Deux Moulins” din pelicula-cult „Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain” (2001). Rolul fostei dansatoare de circ care o angajează pe timida Amélie a readus-o pe actriță în atenția a milioane de spectatori din întreaga lume.

Regizorul Jean-Pierre Jeunet a găsit în ea acea privire „profund umană” și acel spirit „solitar și excentric” necesar pentru a popula universul magic din Montmartre. Succesul fulminant al filmului, care a adunat peste opt milioane de spectatori doar în Franța, a servit drept o ultimă și strălucitoare reverență pentru o carieră construită cu discreție și profesionalism desăvârșit. Odată cu moartea sa, se închide o pagină glorioasă a istoriei cinematografice franceze, Claire Maurier rămânând fixată pe peliculă ca o figură a eleganței ce a supraviețuit tuturor curentelor artistice.

Foto – Profimedia

