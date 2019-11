Ștefan Stan, cerere în căsătorie inedită. Ce a folosit artistul în loc de inel de logodnă

Ștefan Stan, în vârstă de 42 de ani, și-a îngropat mama cu doar trei săptămâni înainte să se cunune civil. Artistul regretă că ființa care i-a dat viață nu i-a putut fi alături, însă i-a lăsat un prețios inel pe care să il ofere alesei sale. Câștigătorul emisiunii Vocea României 2011 a făcut dezvăluiri despre cum a decurs cererea în căsătorie și cum a reușit să depășească perioada respectivă: „Am fost în Londra, la un concert, și am luat-o și pe ea. Într-una din seri, am mers la un restaurant, și, fără să mă gândesc, am luat inelele de plastic de la paharele de pe masă, m-am așezat în genunchi și i-am spus că vreau să fim împreună pentru totdeauna, iar acele ‘bijuterii’ inedite ne vor duce în fața ofițerului stării civile.

A fost doar un prim pas, căci, la întoarcerea în țară, mama mea mi-a dat un inel de familie, cu valoare sentimentală mare, pentru a-l pune pe degetul Simonei. Ea o iubea foarte mult. Păcat că a murit cu trei săptămâni înainte de cununia noastră, dar… asta este viața”

Ștefan Stan a făcut dezvăluiri și despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu soția lui: „Eu și Simona ne cunoaștem de patru ani, am avut o relație cu sincope, aș putea spune, dar, până la urmă, ne-am regăsit și ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt. Acum, cred că nu aș mai putea trăi fără ea absolut deloc. Mi-ar fi imposibil. Este sufletul meu”, a declarat Ștefan Stan în pentru wowbiz.ro.

