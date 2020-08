Ștefan Manolache, reporter special Antena 1, recunoscut grație numeroaselor aventuri amoroase pe care le-a avut de-a lungul timpului cu personalități mondene, va deveni tătic în câteva luni. După o relație tumultoasă avută cu Andreea Antonescu, iată că acesta și-a întâlnit jumătatea, o tânără pe nume Alexandra, care l-a cucert iremediabil, l-a adus pe drumul cel bun și-i va dărui o fetiță:

„E un copil făcut din dragoste, dorit și iubit, este ceea ce mi-am dorit mai mult ca orice, m-a binecuvântat Dumnezeu cu cel mai de preț dar. Dacă până acum am avut multe cumpene și dacă până acum spuneam că nu există om care să mă «potolească», iată că, în sfârșit, am un «must have», e Ayla minunea noastră și sunt recunoscător clipă de clipă pentru tot ceea ce am. Vreau doar să îi mulțumesc femeii ce mi-a dăruit minunea vieții mele.” – a spuns Ștefan Manolache pentru cancan.ro.

Ștefan Manolache a avut relații pasagere cu Silvia de la ” Bravo, ai stil!„, cu colega sa, Adela Tecuceanu, cu nepoata fostului premier Petre Roman, dar și cu bloggeriţa Ioana Grama.

