Ștefan Bănică, detalii din izolare: ”Asta e partea cea mai bună”

Ștefan Bănică a fost izolat la domiciliu, alături de soția sa, Lavinia Pîrva, și de băiețelul lor, Alexandru, care tocmai a împlinit 1 an de zile, însă a profitat de timp și s-a întâlnit și cu Violeta, fiica sa și a Andreei Marin.

Ștefan Bănică a mărturisit că a profitat din plin de această perioadă: “Cel mai important lucru este că am stat cu băiețelul meu cel mic, care mâine împlinește un an. Am stat două luni, ceea ce nu s-a întâmplat nici cu Ștefan, nici cu Violeta. Asta e partea cea mai bună”, – a declarat Ștefan Bănică junior la Xtra Night Show.

Ștefan Bănică s-a întâlnit și cu Violeta în această perioadă: “E și normal. Mama Violetei e plecată prin campanii ca să ajute oamenii, e normal, adică legal, am hârtie, mă duc, o duc, o aduc înapoi”, – a mai spus Ștefan Bănică.

Ștefan Bănică a mărturisit că încearcă să nu-și piardă speranța și să rămână optimist, cu toate că este afectat de restricțiile impuse de pandemia de coronavirus: “Deocamdată sunt un pic blocat, dar, în același timp, încerc să fiu pozitiv și să gândesc pozitiv, pentru că altă șansă nu avem. Lucrurile se vor relua și va trebui să facem față acestui nenorocit de virus”, – a declarat artistul.

Lavinia Pîrva a postat un mesaj cu ocazia aniversării lui Alexandru: „Astăzi împlinești un an de când ai venit pe acest pământ. Universul meu s-a schimbat. A devenit mult mai colorat și mai pur, mult mai viu și mai autentic. Viata acum este diferită. Vara are alt miros, iarna altă valoare și întreaga viața alt sens. Ador diminețile in care îmi zâmbesti cu cei doi dintisori de iepuraș, ador fiecare zi pentru ca ma surprinzi spunând sau făcând ceva nou. Ador serile cu tine, ador momentul de spectacol pe care ni-l oferi cu atâta dragoste și puritate! Ador viața alături de tine! La mulți ani suflet curat și îti multumim ca ne-ai ales pe noi sa-ți fim părinți! Te iubim! Mama și Tata” – a scris Lavinia Pîrva pe contul său de Instagram.

Sursă foto: Instagram, Libertatea

