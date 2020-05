Smiley, despre efectele crizei coronavirus asupra artiștilor: „Toată industria muzicală va fi afectată”

Smiley a acordat un interviu în care a mărturisit cum crede că va fi afectat de ceea ce urmează, dar a dezvăluit și cum l-a ajutat coronavirus să vadă viața: „Pentru mine, cel mai preţios lucru în perioada asta, ca şi în ultimii 20 de ani, a fost timpul. Toată izolarea asta mi-a dat timp. Chiar îmi doream mai mult timp pentru a face tot ce mi-am propus.

Cred că e important în viaţă cum primeşti tot ce ţi se întâmplă. Şi cred că suferinţa oamenilor vine din neacceptarea lucrurilor care se întâmplă. Eu am primit această izolare ca pe un repaus, ca pe un test, ca pe o perioadă în care pot să recuperez tot ce nu am făcut până acum sau măcar o parte. Cum ar fi, pe lângă muzică, mai mult timp pentru mine personal, pentru studiu, pentru citit. Am făcut şi mult sport. Am slăbit chiar vreo 10 kilograme până acum. Eu am avut o dietă strictă de la începutul anului. Acum n-am o dietă specială, numai că nu mai mănânc dulciuri, ceea ce e tragic pentru mine. (râde) Perioada m-a făcut să-mi analizez puţin viata, să analizez unde pierd prea mult timp şi prea mulţi bani. M-a făcut să fiu mai chibzuit, să fiu mai atent cu cheltuielile mele, cu pierderea timpului, cu resursele de toate felurile.”

„La nivel mondial, toată industria muzicală va fi afectată de lipsa de concerte, iar dacă vorbim despre România, ea va fi extrem de afectată din cauza asta. Pentru că, la noi, industria muzicală se baza foarte mult pe concerte. Supravieţuirea artiştilor în general se bazează pe reprezentaţiile live. Şi mă refer şi la actori, instrumentişti, tehnicieni, organizatori de concerte”, a spus Smiley pentru Adevărul.

Sursă foto: Instagram

