Simona Gherghe, prezentatoarea de la Antena 1, lămurește lucrurile după ce a scris că a fost dată afară: „E cea mai importantă lecție”

Simona Gherghe este una dintre cele mai apreciate și longevive prezentatoare de la Antena 1. Vedeta și-a câștigat de-a lungul timpului numeroși fani, prin prisma emisiunilor pe care le-a moderat. Prezentatoarea de la „Mireasa” a trecut însă, zilele trecute, printr-o experiență care a marcat-o și care a lăsat-o cu un gust amar.

Fosta moderatoare de la „Acces Direct” a povestit pe Instagram că a avut parte de o situație neplăcută, de care nu s-ar fi așteptat să se lovească la „33 de ani de la Revoluție”.

Ce a pățit prezentatoarea de la Antena 1: „Libertatea să spui ce gândești!”

Simona Gherghe a povestit într-un story postat pe contul oficial de Instagram că a avut parte de o reacție neașteptată în urma căreia a rămas împietrită.

Prezentatoarea emisiunii „Mireasa”, de la Antena 1, afirmă că ar fi fost dată afară de un colaborator, atunci când a încercat să își expună punctul de vedere.

„Azi am trăit una dintre cele mai mari dezamăgiri ale vieții mele. Nu credeam că în 2022, la 33 de ani de la Revoluție, încă există oameni, care, dacă nu zici ca ei, nu că te sancționează, nu că te ceartă. Nu. Te dau afară. Delictul? Faptul că am spus ce gândesc și ce simt. Libertatea. Libertatea să spui ce gândești! Să lupți pentru asta!. E poate cea mai importantă lecție pe care să le-o dați copiilor voștri”, a scris Simona Gherghe în postare.

Simona Gherghe lămurește postarea de pe Instagram

Fanii și apropiații vedetei de la Antena 1 au crezut că aceasta a fost înlăturată de la cârma emisiunii Mireasa, fapt pentru care Simona Gheghe a venit cu o explicație suplimentară prin care a lămurit întreaga situație.

„Situația povestită mai devreme e legată de o colaborare din viața noastă privată. Totul e ok cu emisiunea. Și totul e ok cu noi. Am simțit să scriu despre cât de important e, cred eu, să spui ce gândești și să nu faci compromisuri. Și să respecți o promisiune. Dar toate se întâmplă cu un scop. E o lecție și asta.”

Simona Gherghe, de peste 20 de ani la Antena 1

Prezentatoarea emisiunii Mireasa a debutat în presă încă din anul al doilea de facultate, după ce a fost cooptată în echipa Radio Nord-Est Iaşi, acolo unde a primit postul de editor-prezentator ştiri.

În 2001, s-a alăturat echipei Antenei 1, ca editor prezentator la staţia locală, denumită pe vremea aceea TV BIT Iaşi. După un an, a fost chemată la Bucureşti, pentru a lucra la staţia principală a postului.

A prezentat inițial Observatorul de la ora 13:00 şi apoi de la ora 16:00 timp de cinci ani, iar din 2009 a trecut și la pupitrul principalului jurnal de știri al zilei, Observator 19:00, în weekend.

A fost inclusiv reporter de teren la Antena 1 şi a făcut numeroase reportaje pe teme arzătoare precum alegerile, gravele din România, fiind reporterul special al Antenei pentru actualitatea de la noi, scrie stiridirecte.ro.

După plecarea de la știri, Simona Gheghe a prezentat emisiunea „Acces Direct”, moderată în prezent de Mirela Vaida, iar acum se află la cârma emisiunii „Mireasa”, reality-showul matrimonial difuzat de Antena 1

Sursă foto: Facebook