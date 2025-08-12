Serghei Mizil s-a dezbrăcat în direct, spre șocul tuturor: „Momentul de aur al televiziunii post-decembriste”

Serghei Mizil este unul dintre cele mai controversate personaje din România. Mereu dezinvolt și cu un simț al umorului aparte, celebrul afacerist nu s-a dezis nici aseară, când a fost invitat în emisiunea lui Dan Diaconescu și, spre surprinderea tuturor, a început să se dezbrace.

Sergehi Mizil a rămas fără haine în direct

Serghei Mizil a făcut un adevărat show, invitat la emisiunea pe care o moderează Dan Diaconescu.

Citește și: Cum arată impresionanta vilă de la Snagov a lui Serghei Mizil. „O casă ca asta se vinde undeva la 900.000 de euro!”

Totul părea normal, Serghei Mizil și Dan Diaconescu au depănat amintiri din perioada comunismului, iar apoi totul a luat o întorsătură cel puțin curioasă. Celebrul afacerist s-a dezbrăcat în direct și le-a arătat telespectatorilor că este conectat la un aparat.

„Chemați-vă rudele, vecinii și prietenii, facem acum prim plan pe Serghei Mizil. Momentul de aur al televiziunii post-decembriste. Doamnelor și domnilor, Serghei Mizil în toată splendoarea sa! Inteligența artificială, până acum nu l-ați văzut pe el” , a spus Dan Diaconescu.

Mizil a spus că este conectat la inteligența artificială și că nu poate fi arestat, pentru că nu vorbește el, ci „roboții din el”.

„Sunt conectat la inteligența artificială și nu poate să mă aresteze nimeni, nu poate să mă încurce pentru că am aici imprimat totul. Tot ce am vorbit, nu am vorbit eu. Am fost pus de inteligența artificială. Nu puteți să vă luați de mine. Mi-ați închis degeaba Facebook-ul pentru că nu vorbesc eu, vorbesc roboții din mine”, a spus Serghei Mizil în emisiunea lui Dan Diaconescu.

Serghei Mizil a divorțat de două ori de aceeași femeie

Controversatul personaj a dezvăluit recent că a divorțat de două ori de aceeași femeie.

„Eu am trei divorțuri, două cu aceeași femeie”, a spus concurentul de la Asia Express 2025.

Întrebat de ce s-au împăcat, Mizil a spus, glumind, „pentru că nu a luat-o nimeni”. El a mai dezvăluit că nu știe unde s-a însurat și nici biserica unde și-a botezat fiica.

Citește și: Cum arată și cu ce se ocupă Cora Mizil, soția lui Serghei Mizil. Are o meserie cu totul aparte

„Pentru că nu a luat-o nimeni. Eu nu știu unde m-am însurat. Nu știu nici biserica unde am botezat fiica. Dar botezul a fost frumos. Sunt filmări cu Gigi Becali, cu Mircea Sandu, cu Florin Răducioiu, cu Giovanni Becali. Am căutat cu nașul biserica… A fost un botez de consumatori de alcool. Fără caterincă… Știu că erau un câmp și o biserică și popa a fost foarte recalcitrant cu noi, a zis: Nici chiar în halul ăsta”, a spus el.

Participarea la Asia Express

Serghei Mizil participă la Asia Express 2025 alături de Mara Bănică. Emisiunea a fost deja filmată, însă va fi difuzată în această toamnă.

„Am discutat cu Mara Bănică de mai multe ori, făceam glume despre cum ar fi să mergem noi doi, ce am face acolo… Când chiar primești propunerea e altă treabă, dar mi-am dorit foarte mult să văd Vietnamul, așa că am zis că merg.

Citește și: Serghei Mizil, primele impresii după întoarcerea de la filmările pentru noul sezon Asia Express: „Mi-am dat seama de caracterele oamenilor”

Mereu glumeam cum ar fi să mergem noi doi. Avem o prietenie de familie, sunt și prieten cu familia soțului ei. Eu cu Mara Bănică am stat mult timp împreună, nu avem rivalități, suntem pe aceeași lungime de undă, din priviri ne înțelegem și ne facem de r***t”, a spus Serghei Mizil în exclusivitate pentru Libertatea.

Urmărește-ne pe Google News