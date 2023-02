Selena Gomez (30 de ani) a vorbit pe TikTok despre criticile legate de aspectul fizic care i-au fost adresate în ultima perioadă.

După apariția pe covorul roșu, la Globurile de Aur, cântăreața și actrița a fost dur blamată de fani pentru că a luat câteva kilograme în plus.

Deranjată de criticile care i se aduc, vedeta a explicat pe TikTok de ce s-a îngrășat. Se pare că modificările fizice prin care a trecut în ultima vreme au legătură cu tratamentul luat pentru afecțiunea cu care se luptă din 2015 – lupus. Selena Gomez spune că pastilele o fac să rețină apă, dar chiar și așa preferă să continue tratamentul pentru a putea “duce o viață normală”.

Selena Gomez goes live on TikTok to address comments about her body. She talks about her health, medication for lupus and how they affect her body. pic.twitter.com/JL3hIArShB