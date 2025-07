Secretul actriței Cătălina Grama pentru o siluetă suplă, la 44 de ani: „Ajută foarte mult sistemul limfatic” / Exclusiv

Cătălina Grama ne-a dezvăluit secretele sale pentru o siluetă suplă și tonifiată, la 44 de ani. Chiar dacă duce un stil de viață activ și în mod natural gravitează către preparate sănătoase, actrița a descoperit recent un truc pentru un aspect și mai radiant.

Secretul actriței Cătălina Grama pentru o siluetă suplă, la 44 de ani

Cătălina Grama nu este o împătimită a sălii de fitness, însă face mișcare zi de zi, fie acasă, fie în cadrul proiectelor sale artistice. Deși stă vis-a-vis de sală, actrița preferă liniștea și confortul din propria casă, unde are tot ce-i trebuie pentru un antrenament intens.

„Mișcare fac pe cât de mult pot acasă. Nu am timp să merg la sală, deși am sala vis-a-vis de mine. Dar fac foarte multe activități. Am foarte multe proiecte și atunci încerc să recuperez făcând mișcare acasă. Lucrez cu greutatea corpului meu, dar am adăugat și lucrul cu greutăți, care mi se pare extrem de important. Și recent, la sfatul unei prietene foarte bune, am adăugat mișcarea de a sări coarda. Asta ajută foarte mult sistemul limfatic, cel puțin pentru oamenii care au tendința de a se umfla.

Eu sunt hipotensivă și mănânc foarte multă sare. Să știi că săriturile astea zilnice ajută și se văd. Poate nu în kilograme, dar ca aparență, ajută foarte tare. Și fac tot felul de seturi de exerciții, la sol, pentru toate grupele de mușchi, și în picioare, cu greutăți”, ne-a spus Cătălina Grama la Unica Urban Party 2025, unde a fost premiată pentru întreaga sa activitate artistică.

Ce alimente evită Cătălin Grama

Am aflat și ce alimente nesănătoase evită actrița, nu pentru a se menține, ci pentru că pur și simplu nu este atrasă de ele.

„Am grijă la ceea ce mănânc, nu pot să zic că am o grijă deosebită, dar dacă am exagerat încerc să recuperez în zilele următoare. Mai ales că metabolismul, o să observi, se schimbă fantastic după vârsta de 40 de ani.

Îmi plac pizza și pastele, deși am devenit în timp intolerantă la gluten. Îmi plac mâncărurile noastre tradiționale. Nu-mi place să mănânc gras, asta-i de ajutor. Nu mănânc grăsimi și nu mi-a plăcut niciodată să mănânc ceva excesiv de gras, prăjit, și așa mai departe. Îmi place să mănânc destul de echilibrat și sănătos, așa-i construit organismul meu. Îmi place ciocolata, dar nu sunt fan dulciuri. Nu sunt fan patiserie, torturi, și asta mă ajută foarte tare. Plăcinte, n-am zona asta, dar îmi place ciocolata”, a mai spus actrița, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Care este visul încă neîmplinit al Cătălinei Grama

Pe plan personal și în carieră, Cătălina Grama și-a îndeplinit toate visurile. Un singur lucru își mai dorește, să ajungă în câteva destinații în care spiritualitatea face parte din cultura locală.

„N-am ajuns în Tibet, unde mi-aș dori foarte tare să ajung, și în Peru. Mai sunt și alte destinații, dar pe acestea două, în mod deosebit, aș vrea tare mult să le vizitez. Tibetul are o istorie fascinantă și nu numai pe partea culturală, ci și pe partea religioasă, spirituală și am tot fantasmat la asta. Mi-ar plăcea să fac o călătorie.

Apoi în Peru, din aceleași motive. Pe lângă partea de istorie și cultură, există și partea spirituală care pe mine mă atrage foarte tare. Și acolo încă mai există șamani adevărați. Mi-aș dori să merg acolo și să mă întâlnesc cu conceptele lor și cu toată partea aceasta. Tatăl meu a fost profesor de istoria religiilor și am crescut numai așa. Am fost mereu căutătoare de adevăr, în toate privințele. Și sunt foarte credincioasă și spirituală. Îmi place să caut și să găsesc cât mai multe lucruri pe zona asta”, ne-a mai mărturisit actrița.

