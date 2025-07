Monica Anghel a tras un semnal de alarmă după ce imaginea i-a fost folosită fără acord pentru a promova produse miraculoase pentru slăbit și riduri: „Mi-a fost furată imaginea, identitatea, vocea, absolut tot”

Monica Anghel a tras un semnal de alarmă după ce imaginea i-a fost folosită fără acordul ei pentru a promova produse minune pentru slăbit și riduri.

Monica Anghel, victima unei înșelătorii online

Monica Anghel (54 de ani) a aflat întâmplător că imaginea i-a fost folosită fără acordul ei pentru a vinde produse minune. Cântăreața a povestit că o fostă colegă de liceu i-a spus că a ajuns la spital din cauza unor picături pentru slăbit.

„O fostă colegă de-a mea de liceu, pe care am întâlnit-o întâmplător, mi-a spus lucrul acesta. «Cu picăturile alea la care faci tu reclamă am ajuns la spital»”, a povestit Monica Anghel, pentru Antena 3 CNN.

„Practic mi-a fost furată imaginea, identitatea, vocea, absolut tot”

Inteligența artificială a avansat uimitor în ultimii ani, fiind din ce în ce mai ușor pentru infractori să genereze imagini fabricate cu vedete care promovează diverse produse sau servicii problematice.

„Apăream eu, cu vocea puțin schimbată evident, dar buzele se mișcau ca și când eu vorbeam. Practic mi-a fost furată imaginea, identitatea, vocea, absolut tot. Și, vezi Doamne, eu aș promova nu știu ce prostii”, a mai declarat cântăreața, pentru sursa citată.

Tot imaginea Monicăi Anghel a fost folosită și pentru a promova produse de îngrijire a pielii care promit să îndepărteze ridurile.

„Și eu am avut riduri groaznice, dar am găsit un produs care mi-a rezolvat problema în câteva săptămâni. Reduce ridurile de pe frunte, pungile de sub ochi, șterge ridurile și pielea flască și ridată”, spune „Monica Anghel” în imaginile video realizate cu inteligența artificială.

Alte vedete a căror imagine a fost folosită fără acordul lor

Mai multe vedete din țara noastră s-au confruntat cu situații similare cu cea a Monicăi Anghel.

Theo Rose

În aprilie 2025, Theo Rose (27 de ani) și-a rugat admiratorii din mediul online să o ajute, dacă pot, să raporteze videoclipurile în care imaginea ei este folosită fără permisiune pentru a promova jocuri de noroc pe Internet. Echipa cântăreței a luat măsurile necesare pentru ca acele videoclipuri să fie șterse din mediul online și pentru ca acest lucru să nu se mai repete.

Andreea Esca

La începutul anului 2024, jurnaliștii Actualitate.net au realizat o anchetă după ce au remarcat în mediul online mai multe reclame frauduloase care se foloseau de Andreea Esca (52 de ani) și Andreea Marin (50 de ani) pentru a-și promova produsele și serviciile.

„În fiecare zi mă sună câte un prieten să-mi semnaleze aceste escrocherii. Nu este nimic adevărat, bineînțeles. Dar nu știu cum putem opri toate nemerniciile acestor oameni care profită fără nicio jenă de imaginea noastră și buna credință a cititorilor. Trist, foarte trist.

Eu am mai spus, și repet. Câtă vreme nu sunt informații apărute pe site-urile PRO TV, AlistMagazine sau conturile mele reale de socializare, nu sunt adevărate! Dar e din ce în ce mai greu să știi și dacă e vorba de un interviu real, deci… suntem într-un mare haos provocat de partea negativă a lumii virtuale”, a declarat Andreea Esca atunci, pentru Actualitatea.net.

Andreea Marin

În februarie 2025, Andreea Marin s-a adresat printr-o petiție mai multor instituții de stat responsabile cu protecția și siguranța românilor în mediul online, după ce a fost victima mai multor campanii publicitare frauduloase. Într-o scrisoare deschisă adresată autorităților, jurnalista spune că nu mai este dispusă să tolereze pasivitatea instituțiilor statului față de spațiul online care devine „din ce în ce mai nociv”.

„Frauda se petrece la vedere, pe cele mai accesate platforme și pe pagini social media cu sute de mii sau milioane de urmăritori, fără ca vreo instituție a statului să facă ceva pentru stoparea fenomenului și pentru a ne proteja. Unde trebuie să ajungem să ne trezim?!”, a scris Andreea Marin.

Gina Pistol

Și Gina Pistol (44 de ani) s-a confruntat cu acest fenomen. Imaginea prezentatoarei de la Pro TV a fost folosit pentru a promova un produs de slăbit.

„Oamenii ăia îmi folosesc în mod abuziv și numele, și imaginea. Și, din păcate, este o rețea din asta dubioasă de care nu poți să dai. Poliția nu are ce să le facă, din păcate. Îmi pare rău că sunt fete care au cumpărat produsul ăla și au zis că le-a durut capul, au avut stări de amețeală. Eu nu am recomandat niciodată acel produs. Îmi folosesc în mod abuziv numele și imaginea. Din păcate nu am ce să fac”, a declarat Gina Pistol.

Antonia Iacobescu

Antonia (35 de ani) a fost victima aceleiași escrocherii, imaginea ei fiind folosită de mai multe ori pentru a promova produse pentru pierderea în greutate. Cei care au pus la cale înșelătoria au inventat o poveste pe care au propagat-o pe Internet cu titlul: „Antonia Iacobescu a fost dată în judecată pentru că a dezvăluit secretul slăbirii”.

„RIDICOL”, a reacționat artista la acea vreme.

