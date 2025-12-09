Mihai Lungu vrea să intre în posesia apartamentului Ioanei Popescu. „Nu a apărut nicio rudă, de niciun grad!” Ce are de gând fostul iubit al jurnalistei

La două luni de la moartea Ioanei Popescu, apartamentul acesteia din București rămâne sigilat de autorități. Situația locuinței este incertă, iar fostul iubit al jurnalistei, Mihai Lungu, încearcă să obțină acces la bunurile personale și chiar să cumpere imobilul, în lipsa unor moștenitori direcți.
Locuința Ioanei Popescu rămâne închisă, deși în interior se află hainele și echipamentele personale ale lui Mihai Lungu. „Până în momentul de față nu a apărut nicio rudă a Ioanei, de niciun grad. Eu am în apartamentul Ioanei lucruri personale, haine care se află chiar și în mașina de spălat și echipamente personale, mă refer la cele de DJ, cu care îmi desfășor activitatea. Apartamentul este sigilat, nu s-a dat niciun fel de soluție”, a declarat acesta pentru Spynews.ro.
Demersuri legale complicate și propunerea de cumpărare
Fostul iubit al jurnalistei a încercat să rezolve situația prin instanță, dar procedura s-a dovedit dificilă. „La sesizarea pe care eu am făcut-o, mi s-a răspuns să mă adresez instanței, m-am adresat Judecătoriei Sectorului 4 București, unde mi s-a spus să chem pârâtul în judecată. Pe cine să chem? Pârâtul decedat…”, a explicat Mihai Lungu.
În lipsa moștenitorilor, Lungu a discutat cu un văr al Ioanei, stabilit în SUA, căruia i-a propus să cumpere apartamentul printr-o rată lunară de 3.000 de lei. „Situația nu mai prezintă necesitatea de sigilare a apartamentului, pentru că s-a găsit persoana, s-a constatat, s-au obținut toate documentele necesare pentru înmormântare. Eu am spus așa: dacă există moștenitori, eu predau cheile, ei fac formalitățile. Dacă nu, eu am vorbit și cu vărul ei și i-am propus să le dau 3.000 de lei pe lună, gen rată, și să îl cumpăr eu, ca și cum aș plăti la bancă”, a mai spus acesta.
Moștenitori absenți
Vărul Ioanei, rudă prin alianță, i-a transmis că nu poate interveni direct, dar i-a cerut formulare notariale în limba română pentru a continua procedura din străinătate. „I-am spus acestuia că el ar fi succesor dacă mătușa nu se prezintă sau nu este găsită. Am nevoie de o declarație notarială din partea lui, conform căreia nu are nicio pretenție și apartamentul să-mi revină mie. Acesta mi-a cerut formulare notariale în limba română”, a adăugat Mihai Lungu.
