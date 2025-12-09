  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Mihai Lungu vrea să intre în posesia apartamentului Ioanei Popescu. „Nu a apărut nicio rudă, de niciun grad!” Ce are de gând fostul iubit al jurnalistei

Mihai Lungu vrea să intre în posesia apartamentului Ioanei Popescu. „Nu a apărut nicio rudă, de niciun grad!” Ce are de gând fostul iubit al jurnalistei

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 09.12.2025, 13:46

La două luni de la moartea Ioanei Popescu, apartamentul acesteia din București rămâne sigilat de autorități. Situația locuinței este incertă, iar fostul iubit al jurnalistei, Mihai Lungu, încearcă să obțină acces la bunurile personale și chiar să cumpere imobilul, în lipsa unor moștenitori direcți.

Ce se poate întâmpla cu apartamentul rămas sub sigiliu

Ioana Popescu s-a stins din viață în luna septembrie, la doar 47 de ani, după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate grave. A fost înmormântată în același cimitir unde se află mama sa, iar pomenirea de 40 de zile a fost organizată de fostul soț și apropiați. Printre cei prezenți s-a aflat și Mihai Lungu, bărbatul care avusese o scurtă relație cu jurnalista.

Locuința Ioanei Popescu rămâne închisă, deși în interior se află hainele și echipamentele personale ale lui Mihai Lungu. „Până în momentul de față nu a apărut nicio rudă a Ioanei, de niciun grad. Eu am în apartamentul Ioanei lucruri personale, haine care se află chiar și în mașina de spălat și echipamente personale, mă refer la cele de DJ, cu care îmi desfășor activitatea. Apartamentul este sigilat, nu s-a dat niciun fel de soluție”, a declarat acesta pentru Spynews.ro.

mihai lunguIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 14)

Demersuri legale complicate și propunerea de cumpărare

Fostul iubit al jurnalistei a încercat să rezolve situația prin instanță, dar procedura s-a dovedit dificilă. „La sesizarea pe care eu am făcut-o, mi s-a răspuns să mă adresez instanței, m-am adresat Judecătoriei Sectorului 4 București, unde mi s-a spus să chem pârâtul în judecată. Pe cine să chem? Pârâtul decedat…”, a explicat Mihai Lungu.

Cristian Gațu se însoară la 80 de ani, cu iubita tinerică, după și-ar fi înșelat nevasta cu menajera! "Nu mă simt vinovat cu nimic"
Cristian Gațu se însoară la 80 de ani, cu iubita tinerică, după și-ar fi înșelat nevasta cu menajera! "Nu mă simt vinovat cu nimic"
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Mara Bănică, amintiri prețioase cu Ioana Popescu. Jurnalista s-a ocupat singură de înmormântare, fără ajutorul lui Mihai Lungu, iubitul răposatei: „Să fie sănătos”

Citeşte şi: Ioana Popescu l-a sunat pe Serghei Mizil cu câteva zile înainte să moară. „Era întreagă, nu avea nimic!” Ce i-a cerut jurnalista

Au apărut noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. "S-a tratat cu vraci chinez". Ce spun acum apropiații antrenorului: "Face un tratament, e..."
Au apărut noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. "S-a tratat cu vraci chinez". Ce spun acum apropiații antrenorului: "Face un tratament, e..."
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Mihai Lungu, gest scandalos la priveghiul Ioanei Popescu. A început să înjure lângă sicriul jurnalistei

Citeşte şi: Scenă neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu. Jurnalistei i s-a aplicat ruj pe buze în sicriu, chiar înainte de despărțirea finală

În lipsa moștenitorilor, Lungu a discutat cu un văr al Ioanei, stabilit în SUA, căruia i-a propus să cumpere apartamentul printr-o rată lunară de 3.000 de lei. „Situația nu mai prezintă necesitatea de sigilare a apartamentului, pentru că s-a găsit persoana, s-a constatat, s-au obținut toate documentele necesare pentru înmormântare. Eu am spus așa: dacă există moștenitori, eu predau cheile, ei fac formalitățile. Dacă nu, eu am vorbit și cu vărul ei și i-am propus să le dau 3.000 de lei pe lună, gen rată, și să îl cumpăr eu, ca și cum aș plăti la bancă”, a mai spus acesta.

Moștenitori absenți

Vărul Ioanei, rudă prin alianță, i-a transmis că nu poate interveni direct, dar i-a cerut formulare notariale în limba română pentru a continua procedura din străinătate. „I-am spus acestuia că el ar fi succesor dacă mătușa nu se prezintă sau nu este găsită. Am nevoie de o declarație notarială din partea lui, conform căreia nu are nicio pretenție și apartamentul să-mi revină mie. Acesta mi-a cerut formulare notariale în limba română”, a adăugat Mihai Lungu.

Foto – arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Fanatik
Zeljko Kopic, discurs în premieră în limba română la Super Gala Fanatik 2025. Dialog de senzație cu Gigi Becali: „Ești singurul antrenor care mă bate”
Zeljko Kopic, discurs în premieră în limba română la Super Gala Fanatik 2025. Dialog de senzație cu Gigi Becali: „Ești singurul antrenor care mă bate”
GSP.ro
Îi oferă 1,5 milioane de euro pentru a rupe tăcerea despre divorțul anului în sport
Îi oferă 1,5 milioane de euro pentru a rupe tăcerea despre divorțul anului în sport
Click.ro
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
Cine e Raluca Păun, partenera lui Cătălin Drulă, care l-a însoțit la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei doi nu sunt căsătoriți
TV Mania
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Citește și...
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”
Mario Mutu, de nerecunoscut! Cum a apărut în public fiul lui Adrian Mutu. Fanii spun că a exagerat...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Călin Georgescu ajunge la judecată. Primul dosar, în instanță
Cum arată cei doi copii ai Simonei Gherghe. Imagini fermecătoare cu Ana și Vlad împodobind bradul de Crăciun
Alina Sorescu, dezvăluiri dureroase despre începuturile relației cu Alexandru Ciucu: „Am școala vieții și sunt superior ție”
Noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Face tratamentul la Cluj. A făcut și un control”
Pârtii de schi de vis
Cei doi români morți în Tenerife erau căsătoriți. Amândoi lucrau la un ONG. El avea 38 de ani, iar ea 42 de ani. Doi copii au rămas orfani!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum arată cei doi copii ai Simonei Gherghe. Imagini fermecătoare cu Ana și Vlad împodobind bradul de Crăciun
Cum arată cei doi copii ai Simonei Gherghe. Imagini fermecătoare cu Ana și Vlad împodobind bradul de Crăciun
Alina Sorescu, dezvăluiri dureroase despre începuturile relației cu Alexandru Ciucu: „Am școala vieții și sunt superior ție”
Alina Sorescu, dezvăluiri dureroase despre începuturile relației cu Alexandru Ciucu: „Am școala vieții și sunt superior ție”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Elle
Andreea Marin se întoarce în televiziune. În ce emisiune va apărea vedeta: „N-am crezut că mă voi distra și voi râde.” Foto
Andreea Marin se întoarce în televiziune. În ce emisiune va apărea vedeta: „N-am crezut că mă voi distra și voi râde.” Foto
Kate Middleton, moment emoționant cu fiica sa, Prințesa Charlotte, în timpul slujbei anuale de Crăciun! Cum au fost surprinse cele două. Foto
Kate Middleton, moment emoționant cu fiica sa, Prințesa Charlotte, în timpul slujbei anuale de Crăciun! Cum au fost surprinse cele două. Foto
Se iubesc cu pasiune și vor ca toată lumea să știe! Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram, cu imagini intime din călătoria la Tokyo. Cum au apărut cei doi. Foto
Se iubesc cu pasiune și vor ca toată lumea să știe! Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram, cu imagini intime din călătoria la Tokyo. Cum au apărut cei doi. Foto
DailyBusiness.ro
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
A1.ro
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Face tratamentul la Cluj. A făcut și un control”
Noi informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Face tratamentul la Cluj. A făcut și un control”
Imagini din apartamentul în care locuiește Ileana Badiu. „Așa arată transformarea mea”
Imagini din apartamentul în care locuiește Ileana Badiu. „Așa arată transformarea mea”
Ce cadou a primit Anca Dinicu de la prietena ei, Jo. Actrița a împlinit 36 de ani
Ce cadou a primit Anca Dinicu de la prietena ei, Jo. Actrița a împlinit 36 de ani
Horoscop 10 decembrie 2025. Capăt de drum. O zodie cere divorțul sau despărțirea. Sentimentele de iubire s-au schimbat în reproșuri și neînțelegeri
Horoscop 10 decembrie 2025. Capăt de drum. O zodie cere divorțul sau despărțirea. Sentimentele de iubire s-au schimbat în reproșuri și neînțelegeri
Observator News
Industria care face concedieri masive. Sute de români rămân fără loc de muncă înainte de Crăciun
Industria care face concedieri masive. Sute de români rămân fără loc de muncă înainte de Crăciun
Libertatea pentru Femei
Tragedie in Romania, iar! A murit si marele nostru roman! Probleme grave de sanatate l-au rapit mai devreme dintre noi...
Tragedie in Romania, iar! A murit si marele nostru roman! Probleme grave de sanatate l-au rapit mai devreme dintre noi...
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Maia Morgenstern a răbufnit! N-a mai putut să se abțină: ”Mi-au venit toți dracii!” Ce s-a întâmplat
Maia Morgenstern a răbufnit! N-a mai putut să se abțină: ”Mi-au venit toți dracii!” Ce s-a întâmplat
Viva.ro
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Tuturor le-a scăpat din vedere, dar nu și ochiului fin al Andreei Esca, de jurnalistă. Ce a putut observa vedeta când a văzut-o pe Mihaela Rădulescu, la 4 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: "Chiar și atunci când..."
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Criză pe piața gazelor: România riscă scumpiri masive în 2026
Criză pe piața gazelor: România riscă scumpiri masive în 2026
Anumite tipuri de cancer nu mai răspund la tratament. Ce arată cercetările recente
Anumite tipuri de cancer nu mai răspund la tratament. Ce arată cercetările recente
Tragedie aviatică. Un nou avion s-a prăbușit. Toți membrii echipajului au murit
Tragedie aviatică. Un nou avion s-a prăbușit. Toți membrii echipajului au murit
Studiu: Aceste tratamente îți pot afecta sănătatea. Află cum și de ce
Studiu: Aceste tratamente îți pot afecta sănătatea. Află cum și de ce
TV Mania
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
De nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de a deveni celebră. Imagini rare cu soția lui Smiley și ce job avea atunci
Adela Popescu, revenire spectaculoasă la TV: imagini din culise + ce NU a fost difuzat pe micile ecrane. Vedeta le-a arătat chiar ea fanilor
Adela Popescu, revenire spectaculoasă la TV: imagini din culise + ce NU a fost difuzat pe micile ecrane. Vedeta le-a arătat chiar ea fanilor
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton