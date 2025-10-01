Iubitul Ioanei Popescu, în lacrimi la înmormântarea vedetei: „Viața mea nu va mai fi la fel”

Mihai Lungu, iubitul Ioanei Popescu, a fost prezent la înmormântarea vedetei. Ea a fost condusă astăzi, 1 octombrie, pe ultimul drum. La funeraliile sale participă mai mulți apropiați, prieteni și colegi de breaslă. Printre cei care au fost extrem de afectați de veste se numără și Mihai Lungu. Bărbatul a făcut declarații dureroase.

Mihai Lungu, iubitul Ioanei Popescu, sfâșiat de durere la înmormântarea vedetei

Mihai Lungu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Ioana Popescu, dar și despre acuzațiile privind organizarea înmormântării. El a cerut ajutorul pentru donații și a lăsat contul de Revolut al mamei lui, iar unii l-au acuzat că ar vrea să își însușească banii de ajutor de deces din partea statului, cu toate că nu s-a ocupat el de înmormântare.

Funeraliile au fost organizată de Mara Bănică și de colegii din presă ai jurnalistei. Iubitul Ioanei Popescu a clarificat totul într-o discuție cu Cancan.

„După cum am spus, eu nu am conturi bancare. Și atunci, ca să revenim la discuția anterioară, am dat un alt Revolut, Revolutul mamei mele. Mama mea a fost sunată.

După aia i-am explicat, vezi că am dat numărul tău de Revolut și a început să-mi spună: vezi că a sunat X, Y, Z. Și lumea a crezut că eu vreau să profit de bani sau e o înșelătorie. Dar eu nu aveam niciun… adică eu am ajutat-o pe Ioana cât am putut, da?

Pentru că Ioana în ultima perioadă o ducea destul de greu, mi-a zis ce datorii are, mi-a spus absolut tot. Deci mi-a spus absolut tot despre viața ei (…) îi mulțumesc foarte mult Marei Bănică, că fără ajutorul ei… Probabil înmormântarea ar fi fost organizată de stat”, a spus Mihai Lungu.

El s-a arătat extrem de afectat de pierderea iubitei sale.

„Viața mea nu o să mai fie la fel cum era cu ea. Și aș face orice să o aduc înapoi”, a spus bărbatul.

Totodată, el a dezvăluit că urma să se mute la ea.

„În momentul când ea a plecat de la Constanța și a venit înapoi la București, după ce a fost la mine la mare, mi-a spus: lasă că vii la București și te muți la mine, zice, o să fie totul ok. Și într-adevăr am venit la ea la București. Mi-a zis să mă mut la ea”, a spus el.

Mara Bănică s-a ocupat de înmormântare

Mara Bănică a fost cea care s-a ocupat de înmormântare în lipsa unei rude apropiate care să preia aceste sarcini. Jurnalista a fost condusă astăzi, 1 octombrie, pe ultimul drum și a fost înmomântată la Cimitirul Berceni 2 din București.

Deși avea doar 47 de ani, ea avea mai multe afecțiuni, inclusiv varice esofagiene, hepatită C și probleme cardiace.

