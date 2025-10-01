Mara Bănică, amintiri prețioase cu Ioana Popescu. Jurnalista s-a ocupat singură de înmormântare, fără ajutorul lui Mihai Lungu, iubitul răposatei: „Să fie sănătos”

  MENIU  
Amelia Matei
Actualizat 01.10.2025, 17:51

Mara Bănică este cea care s-a ocupat de înmormântarea Ioanei Popescu. Ea a preluat această sarcină pentru că nu avea cine să o facă. Jurnalista a vorbit despre amintirile pe care le are cu Ioana, dar și despre faptul că nu a fost ajutată de iubitul acesteia. Iată ce a spus Mara Bănică.

Mara Bănică a condus-o pe ultimul drum pe Ioana Popescu

Ioana Popescu a murit la doar 47 de ani. Ea a fost depusă la capela cimitirului Berceni și cei care au cunoscut-o au venit să își ia rămas bun. Vedeta a fost înmormântată astăzi, alături de o mână de oameni, printre care iubitul ei, Mihai Lungu, fostul ei partener și Mara Bănică, dar și alți colegi din breaslă.

Jurnalista Mara Bănică a fost cea care s-a ocupat de funeralii și a vorbit despre amintirile pe care le avea cu Ioana Popescu.

„Țin minte că m-a făcut tare să râd la un moment dat. Ea voia să se facă cântăreață și a venit cu un stil nou muzical, cu un turc în platou și prezenta un stil nou muzical și cu un dans. E undeva pe Youtube filmarea aceea, aseară mi-a venit în cap.

Ioana era Ioana, azi râdea cu tine, mâine se supăra. Îmi pare rău că s-a dus așa, știi. Odată că era un om tânăr, să rectificăm asta cu 45 de ani, că avea 47 de ani. Și a doua chestiune, să mori așa ca un câine, știi?”, a spus Mara Bănică pentru Cancan.

Ea a spus că a fost ajutată de câțiva jurnaliști să o conducă pe femeie pe ultimul drum.

„Am fost o mână de ziariști vechi, bătrâni care am cunoscut-o la începutul drumului, acum vreo 30 de ani. Tristă moarte”, a continuat ea.

Iubitul Ioanei Popescu nu a contribuit cu nimic la înmormântare

Mara Bănică a povestit că nu ținea legătura cu Ioana Popescu și că a fost contactată de câțiva colegi din presă care s-au oferit să o ajute cu cele necesare înmormântării. Mara Bănică și Ioana Popescu au lucrat împreună în urmă cu 30 de ani.

Întrebată dacă iubitul Ioanei a ajutat cu ceva, Mara Bănică a spus că nu a contribuit cu nimic, însă a decis să nu vorbească despre acest aspect.

„Cu nimic, îți dai seama. Nu aș vrea să vorbesc, să fie sănătos! (…) Ideea este că acest lucru ar trebui să ne pună pe gânduri legat de breasla aceasta că îi dăm viața, îi dăm timp, ne place ce facem, trec anii și ne trezim la un moment dat că nu mai avem nici familie, nimic. Ne dăm seama că nu am făcut nimic pe parte personală”, a spus jurnalista.

