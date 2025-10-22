  MENIU  
Fiica lui Mihai Găinușă a împlinit 20 de ani. Filmare virală cu fostul „cârcotaș" și Eva

Adelina Duinea
Fiica lui Mihai Găinușă, Eva, a împlinit 20 de ani duminică, 19 octombrie. Cu această ocazie, tânăra și tatăl ei au filmat un trend de pe TikTok, iar videoclipul s-a viralizat.

Mihai Găinușă și fiica lui, Eva, virali pe TikTok de ziua ei de naștere

Fiica lui Mihai Găinușă a împlinit 20 ani pe 19 octombrie. Cu această ocazie, Eva și tatăl ei au filmat un trend de pe TikTok, iar postarea s-a viralizat.

Fostul prezentator de la „Cronica Cârcotașilor” și fiica lui au făcut playback pe un sunet viral de pe TikTok. Videoclipul rezultat a strâns peste 190 de mii de vizualizări, peste 5 mii de aprecieri și zeci de comentarii de „La mulți ani!”.

„No DNA test needed (Niciun test ADN n-a fost necesar)”, a comentat cineva în dreptul postării, făcând referire la asemănarea dintre Eva și tatăl ei.

Citește și: În ce relație sunt Mihai Găinușă și Șerban Huidu după mai bine de un deceniu de când nu mai prezintă „Cronica Cârcotașilor” împreună: „Suntem vecini”

Eva Găinușă este studentă în Italia

Eva Găinușă este studentă în Italia, la Universitatea din Padova. După ce a dat examenul de Bacalaureat, Eva avea în plan să-și continue studiile în Anglia, unde a fost admisă la patru universități la specializarea Științe medicale aplicate și științe biomedicale. Cu toate acestea, Italia pare că i-a surâs mai mult, alegând-o în favoarea ploioasei Anglii.

Înainte să plece la studii în Italia, Mihai Găinușă vorbea cu mândrie despre alegerea fiicei lui de a urma medicina și nu o carieră în media, asemeni lui.

„Nu are nicio treabă cu mine, ceea ce e foarte bine. Nu vă dați copiii în media!”, declara Mihai Găinușă în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii „Vorbește lumea, de la Pro TV.

Citește și: Mihai Găinușă, opinie dură despre „iUmor” și comediile românești: „Îmi place Delia foarte mult, dar unde e umorul?” / Video

Mihai Găinușă și soția lui, Ioana, mai au un fiu

Mihai Găinușă și soția lui, Ioana Găinușă, mai au împreună un fiu, Andrei, în vârstă de 15 ani.

„Dacă întrebi familia, tăticul a fost relaxat de când erau mici. Dacă mă întrebi pe mine, bine că au crescut, că mi-era tare frică să nu-i scap pe jos când erau mici.

Serios vorbind, mulțumesc lui Dumnezeu că am copii sănătoși! Și, foarte important, cu capul pe umeri. Și nu gol. Cred că i-am crescut suficient de inteligenți încât să realizeze ce le face rău și ce nu. Singurul lucru care mă panichează e prostia societății noastre, care nu dă doi bani pe educație și pe viitorul țării”, spunea Găinușă în 2024, într-un interviu pentru Unica.ro.

 
 @evagainusa I’m 20!! (Dad pause) #fyp #20 #birthday ♬ original sound - Danielle Lim

Foto: Facebook

