Fiica lui Mihai Găinușă a împlinit 20 de ani. Filmare virală cu fostul „cârcotaș” și Eva

Fiica lui Mihai Găinușă a împlinit 20 ani pe 19 octombrie. Cu această ocazie, Eva și tatăl ei au filmat un trend de pe TikTok, iar postarea s-a viralizat.
Fostul prezentator de la „Cronica Cârcotașilor” și fiica lui au făcut playback pe un sunet viral de pe TikTok. Videoclipul rezultat a strâns peste 190 de mii de vizualizări, peste 5 mii de aprecieri și zeci de comentarii de „La mulți ani!”.
„No DNA test needed (Niciun test ADN n-a fost necesar)”, a comentat cineva în dreptul postării, făcând referire la asemănarea dintre Eva și tatăl ei.
Eva Găinușă este studentă în Italia, la Universitatea din Padova. După ce a dat examenul de Bacalaureat, Eva avea în plan să-și continue studiile în Anglia, unde a fost admisă la patru universități la specializarea Științe medicale aplicate și științe biomedicale. Cu toate acestea, Italia pare că i-a surâs mai mult, alegând-o în favoarea ploioasei Anglii.
Mihai Găinușă și soția lui, Ioana Găinușă, mai au împreună un fiu, Andrei, în vârstă de 15 ani.
„Dacă întrebi familia, tăticul a fost relaxat de când erau mici. Dacă mă întrebi pe mine, bine că au crescut, că mi-era tare frică să nu-i scap pe jos când erau mici.
Serios vorbind, mulțumesc lui Dumnezeu că am copii sănătoși! Și, foarte important, cu capul pe umeri. Și nu gol. Cred că i-am crescut suficient de inteligenți încât să realizeze ce le face rău și ce nu. Singurul lucru care mă panichează e prostia societății noastre, care nu dă doi bani pe educație și pe viitorul țării”, spunea Găinușă în 2024, într-un interviu pentru Unica.ro.