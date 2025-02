În ce relație sunt Mihai Găinușă și Șerban Huidu după mai bine de un deceniu de când nu mai prezintă „Cronica Cârcotașilor” împreună: „Suntem vecini”

Mihai Găinușă a oferit noi detalii despre relația dintre el și Șerban Huidu, la mai bine de un deceniu de la plecarea de la „Cronica Cârcotașilor”.

Care este relația dintre Mihai Găinușă și Șerban Huidu în prezent

Invitat în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, Mihai Găinușă (54 de ani) a vorbit, printre multe altele, despre relația pe care o are în prezent cu fostul coleg de la „Cronica Cârcotașilor”, Șerban Huidu (48 de ani).

Mihai Găinușă a fost întrebat, dacă ar putea da timpul înapoi, dacă ar proceda la fel și ar părăsi echipa „Cronica Cârcotașilor” în anul 2014.

„Da, aș pleca în continuare. Au fost niște chestii definitorii și definitive. Nu cred că se putea repara ceva. Poate am fost doi orgolioși, dar nu neapărat. Au fost mai multe motive. Nu a fost legat doar de orgolii. Oamenii se schimbă și nu neapărat în bine. Poate nici eu nu m-am schimbat în bine”, a fost răspunsul lui Mihai Găinușă.

„Suntem vecini.”

După câțiva ani de la plecarea de la Prima TV, Mihai Găinușă a dezvăluit că i s-a propus să facă din nou echipă cu Șerban Huidu, lucru pe care l-a luat în considerare.

„A fost o discuție după câțiva ani, dar am avut niște, hai să nu le zic pretenții. Am avut trei liniuțe pe care le-am propus. Nu mi s-au aprobat și am zis că e ok, continuăm să nu mai continuăm”, a povestit omul de radio și televiziune.

În cadrul aceluiași interviu, Mihai Găinușă a spus că el și Șerban Huidu nu țin legătura în prezent. Cu toate acestea, fostul matinal de la Național FM a povestit cum a decurs o întâlnire întâmplătoare pe stradă între el și fostul coleg de la „Cronica Cârcotașilor”.

„Nu (țin legătura – n.red.). Ne-am văzut o dată pe stradă, pentru că suntem vecini, și ne-am salutat. Ne-am oprit, am dat mâna. Am vorbit despre copii și am plecat mai departe”, a dezvăluit Găinușă.

„Nu am regretat niciodată despărțirea de «Cronică».”

Totodată, Mihai Găinușă a spus că nu a regretat niciodată plecarea de la Prima TV.

„Nu am regretat niciodată despărțirea de «Cronică». Plecarea mea a fost cântărită și gândită. Nu mai puteam să fac ce făceam, de-aia nu am regretat niciodată plecarea. Am regretat timpurile bune, aia da. Le regret și acum. Nu neapărat de glorie, ci de atmosferă, de prietenie. Eram o echipă omogenă”, a mai spus prezentatorul TV.

Spre finalul interviului, Mihai Găinușă a fost întrebat dacă ar merge la „Asia Express” cu Șerban Huidu sau cu altcineva în afară de Oana Paraschiv, iar răspunsul lui a fost plin de umor.

„Îți dai seama ce audiență ar face emisiunea aia? (râde) Am ieși din prima săptămână. Nu am avea loc în pat. Nu vreau să fiu răutăcios. Tot cu Oana Paraschiv, profesional, am o simbioză foarte bună și reușim să facem emisiuni bune, zicem noi”, a spus fostul matinal.

