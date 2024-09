De ce Mihai Găinuşă refuză să mai vorbească cu Şerban Huidu. Motivul conflictului dintre faimoşii „cârcotaşi”: „Arogant şi neparolist”

Mihai Găinușă și Șerban Huidu au fost, fără îndoială, unul dintre cele mai îndrăgite și iconice cupluri din televiziunea românească. Colaborarea lor de la „Cronica Cârcotașilor” i-a transformat în figuri emblematice ale divertismentului autohton, dar, dincolo de succesul profesional, între cei doi se formase și o prietenie profundă. Totuși, după un deceniu de glorie, relația lor s-a destrămat brusc, fără să existe vreo cale de întoarcere.

Ce a dus la ruptura dintre Mihai Găinușă și Şerban Huidu

Miezul conflictului dintre cei doi a apărut în 2014, când Mihai Găinușă a decis să plece de la „Cronica Cârcotașilor”. Potrivit unor declarații ulterioare, tensiunile dintre cei doi au început să se acumuleze în perioada în care Șerban Huidu a fost implicat într-un grav accident de mașină la Brașov, în 2010, în urma căruia nu a mai putut apărea în emisiune pentru o perioadă îndelungată.

În acest context, concurentul de la „Asia Express” a preluat atribuțiile de prezentator și coordonator al show-ului, însă lucrurile nu au funcționat la fel de bine ca în perioada în care Şerban Huidu era la cârmă.

Citeşte şi: Mihai Găinușă, opinie dură despre „iUmor” și comediile românești: „Îmi place Delia foarte mult, dar unde e umorul?” / Video

Citeşte şi: Șerban Huidu, despre oferta primită de la Antenă pentru Cronica Cârcotașilor: „A fost o sumă consistentă, cu şase zerouri”

După accident, Şerban Huidu a recunoscut că a fost frustrat, văzând că colegul său nu se descurca la fel de bine cum s-ar fi așteptat.

„Povestea este că la un moment dat, frustrări sunt multe, ele decid, din păcate, viața uneori, probabil că s-au acumulat multe frustrări că a trebuit să preia atribuțiile mele, eu nu am știut să zic mulțumesc, eu am văzut că nu se descurca la fel de bine ca mine, și eu aveam frustrări. Într-un final s-a stricat căruța, dar un om ca Găinușă va fi greu de înlocuit sau de găsit un partener care să poată să facă atât de multe lucruri și îi sunt recunoscător și îmi lipsește”, a explicat Șerban Huidu, la Kanal D, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, potrivit libertatea.ro.

Citeşte şi: Cum a reușit Șerban Huidu să meargă mai departe după accidentul din 2011, în care trei oameni au murit: „Mie balanța asta mi-a dat bine” / Video

De ce Mihai Găinușă a renunțat, de fapt, la „Cronica Cârcotașilor”

Mihai Găinușă a fost foarte rezervat în a oferi detalii publice despre motivele exacte ale plecării sale de la „Cronica Cârcotașilor”, însă într-un interviu pentru Pagina de Media a dezvăluit că a fost dezamăgit de modul în care a fost tratat.

„Am decis să părăsesc Cronica pentru că am simțit că nu mai era locul meu acolo. Am preluat responsabilitatea coordonării când Șerban nu era capabil, dar eforturile mele nu au fost apreciate. În final, am decis că era timpul să mă retrag și să îmi văd de alte proiecte”, conform pagina de media.

Ultimii trei ani petrecuți în echipă, după accidentul lui Şerban Huidu, au fost considerați de concurentul de la „Asia Express” drept cei mai dificili din cariera sa. Conflictul lor profesional și personal a atins apogeul când, în 2014, acesta și-a anunțat plecarea definitivă, marcând sfârșitul unei ere.

Şerban Huidu a încercat să ia legătura cu Mihai Găinuşă, însă… fără succes

În ciuda despărțirii, Șerban Huidu nu a încetat să vorbească despre cât de mult îi lipsește Găinușă. În 2022, acesta a dezvăluit că, la aniversarea de 20 de ani a „Cronicii Cârcotașilor”, a încercat să îl contacteze pe Mihai Găinușă pentru a-l invita să prezinte din nou emisiunea împreună.

„L-am sunat de zece ori, dar nu mi-a răspuns niciodată”, a spus Şerban Huidu, potrivit libertatea.ro.

Mihai Găinușă, declaraţii tăioase la adresa lui Şerban Huidu

Mihai Găinușă nu a rămas complet tăcut în fața speculațiilor privind relația cu Şerban Huidu. Într-o apariție la emisiunea lui Cătălin Măruță, concurentul de la „Asia Express” a declarat fără ocolișuri că nu are de gând să își reia vreodată prietenia cu Huidu, atribuindu-i cuvinte dure.

„Este arogant, neparolist și coleric, în sensul rău al cuvântului”, a spus Mihai Găinușă în emisiunea lui Cătălin Măruță, în urmă cu ceva timp, potrivit libertatea.ro.

Există şanse de reîmpăcare între Mihai Găinuşă şi Şerban Huidu?

Ulterior, anii au trecut, iar Mihai Găinuşă pare că ar fi ajuns la sentimente mai bune faţă de fostul partener de la „Cronica Cârcotaşilor”. După ce Şerban Huidu şi-a cerut scuze public, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, pentru modul în care s-a comportat cu finul său, Găinuşă a avut o reacţie neaşteptată.

„N-am văzut emisiunea, că la ora aia dorm. Dar m-a surprins plăcut și îi mulțumesc. În privința unei revederi, cum zice românul: never say never. Dacă vreodată Andreea Marin o să facă o ediție aniversară a emisiunii ”Surprize-Surprize”, cred c-o să rupă audiența cu povestea noastră. Aia, da, revedere”, a spus Mihai Găinușă pentru playtech.ro.

Ce poreclă a primit Mihai Găinuşă la „Asia Express”

Deși plecarea de la „Cronica Cârcotașilor” a marcat un moment dificil pentru Mihai Găinușă, acesta și-a continuat cariera cu succes. În prezent, participarea sa la „Asia Express” a adus un suflu nou imaginii sale publice, arătându-l pe Mihai Găinușă într-o nouă lumină, mult mai relaxată și aventuroasă. Mai mult decât atât, acesta a primit şi porecla de „minte ascuţită” din partea colegilor, fapt ce dovedeşte că este o prezenţă plăcută în competiţie.

Sursa foto: libertatea.ro (arhivă) şi Instagram

Urmărește-ne pe Google News