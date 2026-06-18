Marina Almășan, dată în judecată de fiica lui Georgică Cornu. De ce nu va merge la proces

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Marina Almășan se află din nou în centrul atenției, de această dată din cauza unui proces inițiat de fiica fostului său partener, omul de afaceri Georgică Cornu.

Tensiunile dintre Marina Almășan și Georgică Cornu continuă

Marina Almășan este chemată din nou în sala de judecată, de această dată de fiica fostului ei partener, Georgică Cornu, într-un proces deschis chiar de către firma pe care femeia o deține. Prezentatoarea TV se află momentan peste hotare pentru filmări și nu va putea fi prezentă la termenul stabilit pe 19 iunie. Situația a fost confirmată de avocatul său, Adrian Cuculis, pentru Spynews.

Relația dintre Marina Almășan și Georgică Cornu s-a încheiat de câțiva ani, dar conflictele juridice dintre cei doi au continuat să atragă atenția publicului. De-a lungul timpului, ambii au inițiat procese unul împotriva celuilalt, iar situația pare departe de a se rezolva. La un moment dat, prezentatoarea TV a obținut un ordin de protecție împotriva fostului său partener, dar Cornu nu a rămas indiferent, cerând, la rândul său, rambursarea unor sume de bani.

De data aceasta, procesul este inițiat de firma fiicei lui Georgică Cornu, care solicită recuperarea unei sume de 32.725 de lei. Potrivit declarațiilor anterioare ale afaceristului, banii ar fi fost folosiți pentru renovarea apartamentului în care locuiește Marina Almășan.

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Absență motivată la proces

Deși inițial trebuia să fie prezentă în fața instanței pe 19 iunie, Marina Almășan nu va putea participa la proces, fiind plecată din țară pentru mai multe proiecte profesionale. Avocatul său, Adrian Cuculis, a explicat situația într-o declarație oferită pentru Spynews.

„La modul general așa stau lucrurile, doar că am discutat deja cu Marina, iar aceasta se află la filmări, plecată din țară, și nu o să poată să se prezinte la dosar. De asemenea, fiindcă suntem în perioada concediilor, nici eu nu mă aflu în țară, așa că vom depune o cerere de amânare pentru acest termen de judecată. Sigur că, ulterior, sunt absolut convins că la următorul termen, după acesta, ne vom judeca pe cererea respectivă”, a explicat Cuculis.

Ce urmează?

În urma cererii de amânare depuse de echipa Marinei Almășan, cel mai probabil se va stabili un nou termen. Rămâne de văzut dacă instanța va decide ca prezentatoarea să achite suma cerută de fiica lui Georgică Cornu.

Foto: Facebook

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