„Fiți oameni, e gratis!” Liviu Vârciu, despre familie, copilărie și Revelionul cel mai nebun de la Antena 1 / Exclusiv

Carismatic și mereu cu zâmbetul la îndemână, Liviu Vârciu a vorbit cu sinceritate despre sărbătorile de iarnă, așa cum le trăiește astăzi, dar și așa cum le păstrează vii în amintirile copilăriei. De la dorul de iernile petrecute la bunici, cu zăpadă, colindători și tradiții autentice, până la Crăciunul petrecut în prezent alături de familie, artistul dezvăluie ce înseamnă pentru el liniștea și echilibrul de final de an.

Liviu Vârciu, între amintirile iernilor de la bunici și planurile mari pentru 2026

În interviul de mai jos, Liviu Vârciu vorbește despre planurile sale pentru noul an, dorința de a reveni pe scenă alături de trupa LA, proiectele cinematografice pe care și le-a propus, dar și despre „Revelionul cel mai nebun” de la Antena 1, show-ul prin care promite să aducă bună dispoziție telespectatorilor de acasă, în noaptea dintre ani. Cu mesajul său direct și autentic, artistul oferă și o lecție simplă, dar esențială, despre bunătate și umanitate.

Cum arată sărbătorile de iarnă ideale pentru tine? Ce planuri ai pentru acest an, de Crăciun și Anul Nou?

Dacă aș putea, mi-aș lua soția și copiii și i-aș duce la Valea Ciorii, acolo unde am avut cele mai frumoase momente de iarnă. Îmi amintesc cum ningea pe vremuri și cum veneau colindătorii pe cai. Așa ar fi sărbătorile ideale, doar că nu pot să fac acest lucru, astfel că petrec Crăciunul în familie, alături de mama, soție și copiii. Așa fac în fiecare an! De Revelion muncesc, trebuie să cânt și sunt plecat. Facem Revelionul artiștilor pe 2 ianuarie, așa cum am făcut toată viața.

Ce tradiții de sărbători respecți și de unde le-ai preluat?

De Crăciun nu mai suntem cu tradițiile. Stăm acasă, tăiem porcul și ne strângem în jurul lui, dar atât, altceva nu facem.

Cum arătau sărbătorile pentru tine, în perioada copilăriei?

Superbe! Au fost cele mai frumoase sărbători, am avut cea mai frumoasă copilărie. Am crescut la bunici și am fost norocos pentru că am putut să trăiesc sărbătorile de iarnă așa cum orice copil ar fi trebuit să le serbeze. Spre exemplu, Andrei Ștefănescu a crescut în București, a stat la bloc. Mi-a spus că a tânjit după tot ce am povestit.

Rezoluții pentru 2026

Obișnuiești să-ți faci rezoluții pentru noul an? Ce îți propui în general?

Vreau să fiu sănătos alături de familia mea, să fac 2 piese noi alături de LA și să începem din nou să cântăm cu trupa. Mi-a fost dor să fiu pe scenă alături de LA! Bineînțeles, vreau să fac și un film. Am promis că fac un film pe an. Nu o să mai fac două, căci a fost o investiție prea mare pentru mine și m-a dat peste cap.

De ce ar trebui cei de acasă să fie cu ochii pe Revelionul cel mai nebun?

Dacă vrei să te simți bine și să ai o seară frumoasă, chiar dacă nu ai mers nicăieri, poți să bei un pahar de vin alături de prietenii tăi, acasă, uitându-te la Antena 1. O să ai o seară minunată cu noi și invitații noștri!

Cum ți se pare atmosfera de la filmări? Cum te înțelegi cu ceilalți invitați?

Mă înțeleg bine cu toată lumea, sunt prietenii mei! Sunt norocos pentru această seară de Revelion.

Un mesaj pentru cei de acasă, cu ocazia finalului de an.

Fiți oameni, e gratis! Fiți mai buni, încercați să vă înțelegeți vecinii, soția, soțul, părinții, copiii. O să vedeți cât de ușoară va fi viața după ce începeți schimbarea cu voi!

Foto: Antena 1

