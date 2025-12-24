Fiica lui Mugur Mihăescu, Ivona Gabura, este însărcinată cu primul copil. Tânăra a făcut anunțul printr-o postare pe rețelele sociale.

Ivona Gabura, fiica lui Mugur Mihăescu, este însărcinată cu primul copil

Ivona Gabura, unica fiică a lui Mugur Mihăescu, și soțul ei, Vlad Gabura, vor deveni în curând părinți pentru prima oară. Perechea s-a căsătorit civil în iunie anul acesta și religios câteva luni mai târziu, în septembrie.

Ivona și Vlad au organizat o petrecere restrânsă pentru a dezvălui celor mai dragi oameni din viața lor sexul bebelușului. Deși au publicat mai multe fotografii de la eveniment, cei doi încă nu au făcut public sexul copilului lor.

„Am ținut un secret”, a scris fiica lui Mugur Mihăescu la Instagram Story. „Cel mai frumos cadou de Crăciun”, a mai scris Ivona, în secțiunea de comentarii a postării făcute de fotografa pe care a angajat-o pentru petrecere.

Petrecerile de dezvăluire a sexului bebelușului au devenit din ce în ce mai populare și opulente în ultimii ani. Ivona și soțul ei au optat însă pentru un eveniment restrâns și discret. Cei doi au ales să afle dacă vor avea o fetiță sau un băiețel cumpărând un tort pe care să-l taie în prezența invitaților pentru a dezvălui culoarea roz sau culoarea albastru de la interior, în funcție de caz. Deși au aflat ce vor avea, cuplul a decis să păstreze informația doar pentru ei și apropiați pentru o vreme.

Citește și: Ivona Mihăescu s-a căsătorit religios cu Vlad Gabura. Imagini de la nunta fiicei lui Mugur Mihăescu

Ce relație are Mugur Mihăescu cu ginerele lui

În martie 2023, invitat în podcastul „Acasă la Măruță”, Mugur Mihăescu a spus ce relație are cu ginerele lui.

„Ivona are un prieten care vine dintr-o familie la fel ca a noastră. Mă înțeleg foarte bine cu el, zici că e fratele meu, pe cuvânt de onoare. Eu sper să rămână împreună, acum ei decid și ei știu ce îi face fericiți. Am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie. Să fie femeia aia… să fie cum am visat eu conceptul de femeie. Să fie deșteaptă, sexoasă, puternică, să-l aibă pe vino-ncoa’, să fie mândră, să știe să ierte, să știe să pedepsească. E cel mai frumos lucru pe care mi l-a oferit viața. Și cum a șlefuit-o soția mea… o venerez pentru asta. Am contribuit și eu. Nu mult, dar cât am putut să contribui”, a declarat Mugur Mihăescu, pentru sursa citată.

Ivona a absolvit Administrarea Afacerilor la Universitatea Bath din Somerset, Anglia, iar mai apoi s-a angajat în domeniul imobiliarelor.

Ivona și soțul ei au locuit în Anglia o perioadă, acum fiind neclar dacă s-au întors sau nu în țară.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News