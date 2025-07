Gina Bradea, operată din nou, la trei ani după histerectomie totală din 2022. „O să am dureri vreo săptămână!” Prin ce trece celebra bucătăreasă

Gina Bradea (57 de ani) a trecut recent printr-o nouă intervenție chirurgicală. Celebra bucătăreasă a transmis în mediul online cum se simte după externare.

Gina Bradea, din nou la spital din cauza problemelor de sănătate

Potrivit declarațiilor sale, operația a avut loc la un spital privat din Brașov și a fost necesară din cauza unor complicații apărute după o histerectomie totală efectuată în urmă cu doi ani și jumătate. În urma acelei intervenții, Gina Bradea a contractat și o infecție nosocomială, care i-a provocat probleme de sănătate pe termen lung.

Deși operația recentă a fost dureroasă, Gina a declarat că totul a decurs bine și că a fost externată cu succes. Ea a împărtășit experiența cu urmăritorii săi pe TikTok, menționând că se simte recunoscătoare că a trecut cu bine peste acest nou hop și că urmează o perioadă de recuperare cu dureri, dar și cu speranță.

“Gata, am ieșit din spital! Plecăm spre casă, am pernă, stau comod, mi-a lăsat Ursu’ scaunul pe spate. Plecăm spre casă, e un drum de 6-7 ore, am calmante pe drum… doare! E o operație dureroasă rău de tot, o să am dureri vreo săptămână, dar ne descurcăm.

Să avem drumuri bune, ce să spun? Am trecut și de hopul ăsta, cu ajutorul lui Dumnezeu mergem mai departe. Am fost pe mâini bune la spital! (…) Doamne ajută să-mi fie bine! Am scapăt și de data asta! Ne vedem, țineți-mi pumnii, să ajungem cu bine acasă” – a transmis Gina Bradea.

Gina Bradea a trecut printr-o operație majoră în 2022

Problemele de sănătate au început să se agraveze în perioada pandemiei, când, din cauza restricțiilor, nu a mai reușit să își facă analizele de rutină. Acest lucru a dus la descoperirea unor afecțiuni serioase, inclusiv la ficat și hipertensiune arterială.

În 2022, Gina a fost diagnosticată cu probleme ginecologice care necesitau o intervenție chirurgicală majoră. A suferit o histerectomie totală la Institutul Oncologic din Cluj, o decizie pe care a luat-o și din motive preventive, având în vedere că mama sa a murit de cancer ovarian. Din păcate, în urma acelei operații, a contractat o infecție nosocomială, care i-a provocat complicații și un lung proces de recuperare.

“Bună, dragilor. Sunt la Institutul Oncologic din Cluj, așa cum v-am mai spus. Mă operez. Să vă rugați pentru mine. Zilele astea mi-am făcut analize. Am descoperit, cu mare surprindere, că aveam analizele foarte proaste la ficat și zilele acestea am fost, cum vedeți, în perfuzii, medicamente, analize ca să pot intra mâine în operație. O să fiu foarte bine. Sunt pe mâini foarte foarte bune” – a transmis Gina Bradea într-o filmare postată pe pagina sa de Instagram, acum trei ani.

Foto – Facebook / TikTok

Urmărește-ne pe Google News