Fulgy o atacă din nou pe Viorica de la Clejani: „Spune la lume că am probleme”

Fulgy a lansat un nou atac la adresa familiei lui. Atacul s-a adresat în special mamei lui, Viorica de la Clejani, căreia i-a cerut să-i răspundă public.

Fulgy o atacă din nou pe Viorica de la Clejani

În urmă cu câteva zile, Manole Dan Constantin Fulgeraș, cunoscut în spațiul public drept Fulgy, a spus despre familia lui că s-a destrămat. Și-a numit mama și sora „vedete de carton” și și-a încurajat tatăl „să le lase în stradă unde le e locul”.

După ce declarațiile sale au ajuns în presă, Fulgy susține că mama lui le-a spus oamenilor că el are probleme. Vizibil deranjat de cele spuse de Viorica, Fulgy a lansat un nou atac la adresa celei care i-a dat viață.

„Mama mea nu mai are cântări pentru că am ieșit eu din formație și n-o caută nimeni, că sună post. Vreau să îi atrag atenția să iasă pe live sau într-un videoclip că am auzit că spune la lume că am probleme și să mă înțeleagă oamenii și să se oprească să mai vorbească despre mine. Cu cuvintele ei, care are 6 clase (…) și i-a vorbit numai prost lui tata și a blestemat-o pe sor-mea toată viața pentru Bursuc. Puneți-o cu cuvintele ei să spună ce probleme am eu”, a spus Fulgy, pe TikTok.

Într-un alt videoclip, Fulgy explică de ce părinții și sora lui nu dezmint declarațiile sale. Tânărul a spus despre rudele din partea mamei sale că sunt „jucători la cazinou și cerșetori prin Europa” și și-a încurajat tatăl să divorțeze și să „le lase pe stradă” pe mama și pe sora lui.

„De ce nu ies în România Ioniță, Margherita și Viorica de la Clejani să vorbească, să dea o replică? Vă spun eu, că ăștia sunt cei mai mari prăduitori la poliție, care m-au băgat și pe mine și pe Marga în spitale. De ce? Că n-au avut ce să le facă la lume, că i-a amenințat cu moartea și cu astea. De ce nu iese mă niciunul pe post? De ce nu dă niciunul vreo replică? Pentru că ei sunt comozi în situația în care sunt, le crește cota cu mine, care n-au un fan, și nu vor să fie complici”, a mai spus Fulgy.

În trecut, tânărul a admis că a avut probleme cu consumul de droguri. În urmă cu mai mult timp, acesta a decis să părăsească România și să se stabilească în Dubai, unde studiază muzica la o școală prestigioasă.

