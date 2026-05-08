Francesca Sarao și Cristi Pungă de la „Insula Iubirii” vor deveni părinți pentru prima dată. „Din iubire se naște o viață!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Francesca Sarao și Cristi Pungă, unul dintre cele mai populare cupluri al emisiunii „Insula Iubirii” sezonul 9, traversează cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. După ce au depășit testele dure ale fidelității în Thailanda și și-au consolidat relația în ciuda tuturor obstacolelor, cei doi au făcut marele anunț: urmează să devină părinți pentru prima dată.

Vestea a fost primită cu un val de entuziasm de către comunitatea lor de fani, care i-a susținut încă de la primele momente petrecute pe ecrane.

Un videoclip plin de tandrețe pentru a dezvălui secretul

După o perioadă în care au ales discreția totală cu privire la acest subiect, Francesca și Cristi au decis că a venit momentul să împărtășească bucuria lor cu întreaga lume. Printr-o postare video care a devenit rapid virală, cei doi foști concurenți au oferit detalii vizuale despre sarcina avansată a Francescăi.

În imagini, viitoarea mămică apare purtând un top alb mulat, lăsând să se vadă burtica de gravidă în toată splendoarea ei, în timp ce Cristi, vizibil emoționat, își exprimă afecțiunea printr-un gest plin de semnificație, îngenuncheind pentru a săruta pântecele partenerei sale.

„Din iubire se naște o viață!” – a scris tânăra în dreptul clipului.

De la crizele de pe „Insula Iubirii” la fericirea deplină

Drumul lor nu a fost lipsit de dificultăți, amintindu-ne că cei doi au intrat în competiția de la Antena 1 într-un moment în care legătura lor era fragilă. Totuși, testul din Thailanda i-a unit mai mult decât s-ar fi așteptat oricine, culminând cu momentul simbolic în care Cristi a alergat kilometri întregi pentru a-și reîntâlni iubita la ceremonia finală a focului.

Acea determinare s-a transformat ulterior într-o promisiune pe viață, atunci când în noiembrie 2025, în peisajul spectaculos din Palma de Mallorca, a avut loc cererea oficială în căsătorie.

Reacții în lanț după confirmarea sarcinii

Imediat ce filmulețul a fost publicat, secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt de prieteni, foști colegi de emisiune și admiratori. Mesajele de felicitare au curs neîncetat, confirmând faptul că Francesca și Cristi au reușit să câștige simpatia publicului prin autenticitatea lor.

Cuplul se pregătește acum pentru marea întâlnire cu primul lor copil, un eveniment care vine să încununeze parcursul lor sinuos, dar plin de iubire, de la concurenți într-un reality-show de impact, la o familie în devenire, gata să primească „rodul iubirii lor” cu brațele deschise.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News