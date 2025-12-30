Diana Bart pleacă de la Prima TV după 13 ani: „Am simțit că acum este momentul să fac altceva”

Diana Bart, prezentatoarea emisiunii Focus Monden, părăsește Prima TV după 13 ani de colaborare. Vedeta a anunțat că Anul Nou aduce o schimbare majoră în cariera sa.

Diana Bart pleacă de la Prima TV după 13 ani

Diana Bart a anunțat o schimbare majoră în cariera sa. Prezentatoarea TV a decis să părăsească postul Prima TV după 13 ani de colaborare. Informația a fost confirmată chiar de ea pentru Paginademedia.ro, marcând astfel un moment important în parcursul său profesional.

„Până pe 31 decembrie, sunt sub contract cu Prima TV. Anul Nou va veni cu o schimbare importantă pentru mine pe plan profesional”, a declarat Diana Bart. Aceasta a precizat că, deși a lucrat timp de 13 ani la Prima TV, simte că acum este momentul să încerce altceva: „Deși am lucrat 13 ani la Prima TV, am simțit că acum este momentul pentru mine să fac altceva”.

Există speculații conform cărora Diana Bart s-ar putea alătura grupului Intact, mai precis postului Antena Stars, însă vedeta a refuzat să confirme aceste zvonuri.

Diana Bart are o carieră impresionantă în televiziune, ce se întinde pe parcursul a peste 20 de ani. Și-a început activitatea profesională la RTT Brașov, unde a lucrat din 2004 până în 2008. Ulterior, a făcut parte din echipa Pro TV, ocupând diferite roluri, inclusiv reporter, prezentator și corespondent al Știrilor Pro TV, între 2008 și 2012. Înainte de a se alătura Prima TV în mai 2013, a avut o scurtă experiență la Digi 24, unde a prezentat jurnalul de noapte de la ora 23:00. La Prima TV, Diana a fost implicată în proiecte diverse, precum prezentarea știrilor și emisiunilor Focus Monden, Click și Focus Magazin, activând și ca editor.

Schimbări și în viața personală. Diana Bart a divorțat de tatăl copiilor ei

Anul 2025 a adus schimbări nu doar în cariera Dianei Bart, ci și în viața sa personală. După opt ani de căsnicie, aceasta a divorțat de Mihai Dumitrescu, tatăl copiilor ei. Vedeta a vorbit deschis despre motivele care au condus la această decizie dificilă.

În podcastul lui Jorge, Diana a explicat: „Eu am început să spun ceea ce simt, ceea ce îmi lipsește, cum resimt eu un gol emoțional. (…) Cumva, am tot zis, luați și de cotidianul acesta în care suntem ocupați cu munca, suntem ocupați cu copiii și uităm de noi. (…) Cumva a fost decizia mea, că eu am fost mai asumată să o spun. Dar a fost o decizie venită din partea amândurora, în care amândoi ne simțeam cumva distanți, diferiți”.

Aceasta a menționat că ruptura dintre ei a început treptat, pe măsură ce amândoi s-au îndepărtat emoțional. Legătura lor de cuplu s-a destrămat, iar divorțul a devenit inevitabil. Diana a recunoscut că, în final, iubirea ar trebui să fie mai ușoară.

„Atât am fugit și ne-am pierdut în alte lucruri, până nu am mai reușit să ne conectăm. Și asta mi se pare extrem de trist! Vezi că și celălalt trage mai mult sau insistă să repare lucrurile, dar cealaltă parte nu simte că mai poate fi ceva reparat. Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”, este de părere prezentatoarea.

Posibilă relație cu actorul Daniel Nuță

Anul acesta, Diana Bart a fost surprinsă de paparazzi în tandrețuri cu actorul Daniel Nuță, în vârstă de 32 de ani. Cei doi au fost fotografiați petrecând timp împreună într-un parc din Capitală, savurând o cafea pe o bancă. La finalul întâlnirii, au fost surprinși sărutându-se, iar imaginile au devenit virale, alimentând speculațiile despre o posibilă relație între cei doi.

După ce a fost acuzată că și-a înșelat soțul, Diana a confirmat divorțul de acesta. „Sunt divorțată de mai bine de șase luni. Oricum, de mai mult timp suntem despărțiți până să divorțăm. Acum că mă văd cu altcineva era normal după aproape un an. Nu e vorba despre niciun «amantlâc». Eu nu mai sunt căsătorită. Am dreptul să mă văd cu cine vreau”, a dezvăluit Diana Bart, pentru Click!. La rândul lui, Daniel Nuță confirma în urmă cu mai mult timp că el și iubita lui, actrița Cezara Petredeanu, s-au despărțit după o relație de patru ani.

