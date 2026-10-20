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Claudia Pătrășcanu refuză să se mute la București, așa cum i-a propus fostul soț, Gabi Bădălău, și își apără și justifică decizia. Cei doi încă se luptă, la șapte ani de la divorț, pentru custodia celor doi copii. Fiul cel mare, Gabriel, se află în prezent la Constanța, alături de Claudia, în timp ce fiul cel mic, Nicholas, se află în București, la tatăl lui.

De ce nu vrea Claudia Pătrășcanu să se mute la București

Claudia Pătrășcanu refuză categoric să se mute la București, așa cum i-a propus fostul soț, Gabi Bădălău. Artista, stabilită de aproape opt ani în Constanța, a făcut mărturisiri emoționante despre motivele deciziei sale, dezvăluind detalii despre relația tensionată cu tatăl copiilor săi. Potrivit Spynews, cântăreața a declarat că nu poate avea încredere în Gabi Bădălău, acuzându-l că, timp de aproape opt ani, nu s-a implicat în viața copiilor lor.

„Eu nu mai am încredere în acest om, nu a făcut nimic în acești ani pentru copiii noștri, nu pentru mine. Eu aici am clădit ceva pentru copii, pentru mine, am o viață de opt ani. El m-a dat afară din casă cu copiii, nu am plecat eu, nu l-a interesat șapte ani de copii. (…) Am făcut sacrificii, am un job aici, în curând pun bazele unui loc de joacă pentru copii, Gabriel este foarte atașat de colegii lui, de școală, nu toate se învârt în jurul domnului Bădălău, să se mute dumnealui. Eu nu pot să fac ce vrea domnul Bădălău”, a declarat Claudia Pătrășcanu, la emisiunea Acces Direct.

„Îmi fac sfânta Cruce”

Artista a subliniat că viața ei este în Constanța, unde a construit un mediu sigur și stabil pentru copiii săi. În plus, Claudia plănuiește să deschidă un loc de joacă pentru copii, investind în viitorul său și al familiei.

Situația tensionată dintre cei doi părinți a atins un punct critic recent, când Claudia a fost invitată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din Giurgiu, potrivit Spynews. Acolo, cântăreața a aflat cu durere că, în cazul unor plângeri reciproce din partea lor, fiul cel mic ar putea ajunge temporar în grija statului. „Ferească Dumnezeu, nu e zi să nu mă rog la Dumnezeu să aducă copilul acasă”, a spus Claudia, vizibil afectată.

Artista și-a exprimat îngrijorarea față de faptul că Gabi Bădălău nu respectă deciziile instanței privind custodia copiilor lor și a întrebat public când intenționează acesta să îl aducă pe cel mic înapoi acasă, pentru a-și putea continua studiile. „Îmi fac sfânta Cruce și spun Doamne. Eu vreau să îl întreb pe acest tată al copiilor mei când are de gând să aducă copilul la școală, în urma unei hotărâri executorii, unde îl obligă să aducă copilul la școală?“, a declarat ea.

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Gabi Bădălău se apără și spune că are dovezi că și-a susținut financiar copiii

În fața acuzațiilor fostei soții, Gabi Bădălău se apără și a publicat în mediul online mai multe dovezi cum că, de fapt, plătește pensie alimentară, școlile private ale copiilor și activitățile lor extra curriculare.

„Astăzi vreau să las documentele să vorbească. (…) Aceste plăți reprezintă doar o parte din ceea ce am suportat financiar. Timp de aproape șapte ani am plătit integral școlile private pentru ambii copii, inclusiv taxele școlare, transportul, masa și programul after-school. La acestea se adaugă numeroase alte cheltuieli pentru educația, sănătatea, activitățile sportive și toate nevoile copiilor mei. Au existat inclusiv plăți în numerar, care nu se regăsesc în extrasele bancare pe care le voi publica”, a scris Gabi Bădălău, pe Instagram.

„Pun la dispoziție toate condițiile necesare pentru ca băieții noștri să crească împreună, aproape de ambii părinți”

Gabi Bădălău susține că nu vrea să o excludă pe Claudia Pătrășcanu din viața copiilor și că o roagă, în continuare, să se gândească la binele celor doi băieți și să se mute mai aproape de el.

„De aproape șapte ani o rog pe Claudia să ne înțelege, să lăsăm orgoliile deoparte și să găsim liniștea pentru copiii noștri! I-am propus inclusiv să se mute la București, să îi cumpăr sau să îi asigur o locuință, să suport integral școlile copiilor și să pun la dispoziție toate condițiile necesare pentru ca băieții noștri să crească împreună, aproape de ambii părinți. Nu vreau să-mi despart copiii de mama lor! Nu vreau să-i despart nici unul de celălalt”, a mai scris afaceristul.

Foto: Facebook

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