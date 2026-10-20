Horoscopul săptămânii 19 – 25 octombrie 2026, cu Cristina Demetrescu. Zodia care trebuie să fie atentă la sănătate

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Astrologul Cristina Demetrescu a spus cum influențează Soarele în Scorpion și retrogradările lui Venus și Mercur horoscopul săptămânii 19-25 octombrie 2026. Schimbările și redescoperirile sunt la ordinea zilei, dar atenție la deciziile pripite!

Horoscopul săptămânii 19 – 25 octombrie 2026, cu Cristina Demetrescu

În săptămâna 19-25 octombrie 2026, Cristina Demetrescu dezvăluie că stelele ne invită să ne regândim alegerile și să descoperim noi perspective. Este o perioadă de transformări intense, dar și de răsturnări de situație, în care retrogradările lui Venus și Mercur ne îndeamnă să fim atenți la deciziile pe care le luăm. Potrivit astrologului, această săptămână este marcată de intrarea Soarelui în zodia Scorpionului, pe 23 octombrie, deschizând porțile unui sezon dominat de mister și introspecție.

Via Combusta: Drumul arderii și renașterii

Zona zodiacală dintre Balanță și Scorpion, cunoscută sub numele de „Via Combusta” sau „drumul ars”, aduce o energie intensă și imprevizibilă. Această fereastră cosmică ne oferă șansa de a transforma, de a repara și chiar de a renunța la ceea ce nu ne mai folosește. Așa cum a declarat astrologul Cristina Demetrescu, „parcă ceva se transformă, moare și renaște”. Este o șansă de a reflecta asupra trecutului și de a pregăti terenul pentru schimbările care vor deveni și mai evidente odată cu intrarea în zodia Săgetătorului.

Atenție la decizii: Retrogradările complică lucrurile

Cu Venus și Mercur în mișcare retrogradă, este posibil să simțim o lentoare în planurile noastre. Deși poate părea o perioadă de stagnare, este, de fapt, un moment ideal pentru a reevalua alegerile din trecut, pentru a revizui proiectele începute și pentru a redescoperi vechi pasiuni sau relații. Cu toate acestea, trebuie să fim precauți, mai ales în ceea ce privește noile începuturi sau deciziile pe termen lung, deoarece energia retrogradă poate favoriza erorile.

Astrologul Cristina Demetrescu atrage atenția asupra unei tensiuni între Luna Neagră din Capricorn și Neptun din Berbec, care poate influența planurile profesionale. În acest context, alegerea unei noi cariere sau începerea unui proiect poate fi riscantă.

Venus revine în Balanță: Echilibru și armonie

Pe 24 octombrie, Venus revine în zodia Balanței, aducând o energie mai diplomată și echilibrată, exact la timp pentru a tempera influențele adesea intense ale Scorpionului și ale retrogradării lui Mercur. Venus în Balanță joacă rolul unui mediator, capabil să calmeze tensiunile și să aducă armonie în relații. Totuși, nu trebuie să uităm că farmecul ei poate ascunde probleme mai profunde, care ar putea reveni la suprafață mai târziu.

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Previziuni pentru fiecare zodie

Berbec

Berbecii se confruntă cu întrebări incomode din partea celor apropiați: parteneri, copii sau chiar autorități. Dacă nu mai știi unde s-au dus banii, e timpul să-ți reevaluezi obiceiurile financiare și să adopți o abordare mai economă. Folosește această săptămână pentru a-ți reorganiza bugetul și a evita cheltuielile impulsive.

Taur

Discuțiile în cuplu se concentrează pe bani și viitor. Poate fi momentul perfect pentru a-ți valorifica un talent ascuns, care ar putea aduce beneficii financiare. Nu te teme să faci primul pas; astrele îți susțin inițiativele creative.

Gemeni

Pentru Gemeni, săptămâna aceasta vine cu așteptări și răspunsuri. Poate fi vorba despre rezultatele unor analize medicale sau vești de la un fost colaborator ori partener. Trecutul poate reveni în prim-plan, așa că nu te teme să-l privești în față.

Rac

Curiozitatea Racilor atinge cote maxime, mai ales în ceea ce-i privește pe cei dragi. Totuși, fii atentă să nu devii prea intruzivă. În plus, planurile de redecorare a casei ar trebui amânate până după 13 noiembrie, când retrogradările vor înceta să îți pună piedici.

Leu

Vești bune pentru Lei: interviuri și aplicații care păreau blocate încep să prindă contur. Totuși, fii pregătită să completezi documente sau să refaci pași anteriori. În viața personală, fii atentă la cheltuielile impulsive și la secretele care ar putea ieși la iveală.

Fecioară

Fecioarele își reevaluează alegerile financiare și pot decide să returneze achiziții inutile. Este o săptămână bună pentru a-ți revizui bugetul, dar fii atentă la ceea ce spui: riscul de gafe sau divulgări accidentale este ridicat.

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Balanță

Întoarcerea lui Venus în zodia ta aduce o dorință de reinventare. Poate fi momentul să revii la un look care te reprezintă mai bine. Totuși, ai grijă să nu cazi pradă cheltuielilor excesive în căutarea stilului perfect.

Scorpion

Scorpionii simt nevoia de relaxare și pot apela la terapii sau activități care le oferă o stare de bine. Totuși, fii atentă să nu devii prea indiscretă în relațiile cu ceilalți. Utilizează-ți energia pentru a explora mistere mai mari și mai semnificative.

Săgetător

Săgetătorii trebuie să fie atenți la sănătate, mai ales la sistemul respirator și la rinichi. În relații, evită conflictele și amână discuțiile importante pentru o perioadă mai calmă. Uneori, distanța este cea mai bună soluție.

Capricorn

Capricornii au o săptămână plină și aglomerată, dar ofertele profesionale sunt greu de refuzat. Încearcă să îți prioritizezi sarcinile și să îți păstrezi calmul pentru a evita să te simți copleșită de responsabilități.

Vărsător

Invitațiile la evenimente sau planurile de călătorie în străinătate sună bine, dar retrogradările nu permit decizii imediate. La locul de muncă, analizează cu atenție impactul oricărei dezvăluiri înainte de a o face publică.

Pești

Pentru Pești, săptămâna aceasta aduce speranță în privința unei refinanțări sau a unei moșteniri. Totuși, finalizarea documentelor ar putea întârzia. Dacă plănuiești să publici ceva, ia în calcul o amânare până la mijlocul lunii noiembrie.

În concluzie, săptămâna 19-25 octombrie 2026 este una plină de încercări, dar și de posibilități de transformare. Fiecare zodie poate profita de energia cosmică pentru a reflecta, a se reinventa și a-și regăsi echilibrul. În ciuda obstacolelor, amintim că orice retrogradare vine și cu oportunități de creștere interioară.

Foto: Captură YouTube

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