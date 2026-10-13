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Luna octombrie vine la pachet cu energii cosmice extrem de intense, mișcări retrograde și aspecte astrologice încordate ce scot la suprafață probleme nerezolvate, blocaje profesionale și momente de cumpănă pentru mulți nativi. În timp ce unii nativi reușesc să se bucure de oportunități, astrologul Cristina Demetrescu atrage atenția asupra unei zodii care pare că atrage ghinionul la fiecare pas în această lună.

Cristina Demetrescu, zodia cu cel mai mare ghinion în luna octombrie

Horoscopul lunii octombrie, realizat de Cristina Demetrescu, aduce avertismente serioase pentru o anumită zodie. Dacă ai sperat la o lună liniștită, astrele au alte planuri pentru tine dacă te-ai născut sub semnul Taurului.

Taurii vor trece prin cumpene financiare, riscuri de sănătate și certuri în familie în această perioadă plină de provocări.

„Fiecare perioadă dificilă aduce lecții necesare, însă tranzitele din această lună cer maximă prudență și echilibru interior”, explică astrologul Cristina Demetrescu.

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Blocaje mari la locul de muncă și ghinion financiar

Luna octombrie aduce avertismente ferme de la astrologul Cristina Demetrescu pe planul sănătății. Taurii sunt vizați de dereglări hormonale, stări accentuate de oboseală și un risc crescut de infecții sau complicații dacă ignoră semnalele corpului. În plus, tensiunile din familie pot fi legate și de deteriorarea stării de sănătate a unor membri mai în vârstă.

„Banii pentru Taur sunt un punct sensibil, stimulează enorm, dar deciziile financiare riscante sau insistențele de a cumpăra lucruri peste posibilități pot complica serios lucrurile. Dacă nu vin banii sau un credit, mai bine se așteaptă, altfel situația poate genera tensiuni mari”, avertizează Cristina Demetrescu.

Riscuri majore de sănătate și dezechilibre

Luna octombrie aduce avertismente ferme de la astrolog pe planul sănătății. Taurii sunt vizați de dereglări, stări accentuate de oboseală și un risc crescut de complicații dacă ignoră semnalele corpului. În plus, tensiunile din familie pot fi legate și de deteriorarea stării de sănătate a unor membri mai în vârstă.

„Taurii trebuie să învețe să fie o bază pentru familie, dar fără să-și neglijeze propriul corp. Când ignorăm semnalele fizice, gândurile pot transforma o simplă problemă într-un adevărat monstru”, subliniază cunoscutul astrolog.

Tensiuni în relații și comunicare dificilă

Neînțelegerile și certurile din senin pot strica armonia cu partenerul de viață sau cu cei dragi, mai ales când presiunea de la locul de muncă devine prea mare. Vor exista momente în care Taurii vor simți că nimic nu le iese și că orice intenție bună este interpretată greșit de cei din jur.

„Dacă lipsa de comunicare sau discreția exagerată se prelungește, situația poate deveni complicată și poate degenera în conflicte greu de stins”, adaugă Cristina Demetrescu.

Sfatul astrologului Cristina Demetrescu pentru zodia ghinionistă

Pentru a naviga cu bine prin această perioadă plină de provocări, Taurii sunt sfătuiți:

Să evite deciziile radicale: Nu schimba locul de muncă și nu semna contracte financiare mari sub impulsul momentului.

Nu schimba locul de muncă și nu semna contracte financiare mari sub impulsul momentului. Să acorde o atenție sporită sănătății: Odihna, alimentația echilibrată și un consult medical la primele simptome pot preveni probleme grave.

Odihna, alimentația echilibrată și un consult medical la primele simptome pot preveni probleme grave. Să practice diplomația: Închide conflictele din fașă și evită să alimentezi discuțiile aprinse în cuplu sau la birou.

Sursă foto: Facebook, Shutterstock

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