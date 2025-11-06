Drama care l-a marcat pe Cornel Palade. Mama lui a murit la 27 de ani: „Vremurile erau grele”. Ce boală a avut

Cornel Palade și-a deschis sufletul în emisiunea Spynews TV, unde a vorbit despre drama care l-a marcat, și anume pierderea mamei la o vârstă foarte fragedă.

Mama lui Cornel Palade a murit la doar 27 de ani

Mama lui Cornel Palade (72 de ani) a murit la vârsta de doar 27 de ani, de tuberculoză. În emisiunea Spynews TV, găzduită de Mara Bănică, actorul a vorbit deschis despre cât de mult i-a lipsit cea care i-a dat viață.

„Ce înseamnă când pleacă mama din viața ta… Dispare mângâierea, un lucru esențial. Nu te mai mângâie nimeni. Când a plecat mama, a plecat și mângâierea. Câtă nevoie avem toți de o mângâiere, de o îmbrățișare afectuoasă, de un schimb de energie bună și când pleacă mama, dispare lucrul ăsta extraordinar. Sunt niște stâlpi în viața ta și la un moment dat, vezi că stâlpii ăștia dispari. Te uiți în stânga și în dreapta și nu știi pe ce să te sprijini și atunci încerci să te sprijini pe viața ta”, a spus Cornel Palade, la Spynews TV.

Ce spune Cornel Palade despre mama vitregă

Actorul a fost crescut de tatăl lui și de mama vitregă, într-o familie cu șase copii. Deși nu era fiul ei biologic, Palade povestește că mama vitregă l-a tratat la fel ca pe copiii ei.

„Tata ne-a adus o altă mamă, o nouă mamă, o femeie extraordinară. Noi am fost copii de trei feluri în casă: ai lui tata, ai mamei și ai lor. A fost un efort colosal pentru mama, vremurile erau grele”, a mai spus actorul, potrivit Spynews.ro.

Câți copii are Cornel Palade

Cornel Palade s-a născut pe 19 decembrie 1952, la Moinești, județul Bacău, și este un actor român de comedie. A apărut în piese de teatru, emisiuni și seriale TV, precum și în filme, de-a lungul carierei sale întinse pe mai multe decenii.

Palade s-a căsătorit de două ori și are un copil, o fiică, Ada, din al doilea mariaj. De prima soție, Emilia, o învățătoare, s-a despărțit fiindcă nu se mai înțelegeau. Apoi a cunoscut-o pe actuala soție, Iuliana, mai tânără decât el cu 11 ani. Cei doi formează un cuplu de mai multe decenii, deși actorul a călcat strâmb în timpul căsniciei lor.

