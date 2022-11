Romică Țociu și Cornel Palade formează de mai bine de trei decenii unul dintre cele mai cunoscute și apreciate cupluri în lumea teatrului și a televiziunii. De-a lungul anilor, cei doi actori au trecut împreună prin diverse momente care le-au marcat cariera. Pe lângă zâmbete și bunăstare, au existat însă și momente mai puțin plăcute în relația lor profesională.

Invitat în emisiunea-podcast moderată de Mirela Vaida, actorul Romică Țociu a rememorat câteva dintre momentele de care a avut parte de-a lungul carierei.

Romică Țociu și cornel Palade, colaborare de peste 30 de ani

Actorul a vorbit despre câștigurile pe care le obținea la început de drum, despre turneele alături de partenerul de scenă, dar și despre episodul în care Cornel Palade a refuzat să meargă și să mai joace alături de el.

„Meseria asta dacă nu o faci așa, nu iese. Lucrul ăsta vine din lucrul în echipă. În momentul când îți iubești și îți iubești partenerul, trebuie să fii corect. Nu poți să îl lași să stea o oră și tu să vii după două, el nu poate să facă asta. Disciplina de teatru a fost mereu, pentru că totdeauna am lucrat cu program. În 33 de ani nu am întrâziat la niciun spectacol”, mărturisește Romică Țociu.

Cum s-au întâlnit Romică Țociu și Cornel Palade

Actorul a vorbit despre prima întâlnire pe care a avut-o cu cel care ulterior avea să îi devină partenet de scenă. Cei doi au petrecut împreună, ăână în acest moment, peste trei decenii pe scenă. Practic, aproape jumătate din viața lor și-au petrecut-o fiind cunoscuți sub acest duo de comedianți.

„A apărut Palade. Ne-am schimbat unul la altul destinul. Înainte de Revoluție, la festivalul Brigăzi artistice de la Galați, Palade actor de doi ani, juca acolo. Era cu un vechi actor mai în vârstă și Cornel îi spunea: caut și eu unul tânăr, mișto. Ăsta (actorul), îl ia pe Palade și vine cu el la mine la spectacol. După ce se termină îmi face semn ăsta de la TVR să merg la ei. Cornel zice: nu vrei să vii la teatru, să fii actor? În momentul ăla era să îmi crape inima”, povestește actorul.

Cei doi au început colaborarea, iar la scurt timp succesul lor avea să fie unul răsunător. Romică Țociu povestește că la început câștigurile nu erai dintre cele mai grozave, primise un apartament la Galați pentru a se caza însă lipsurile erau însemnate. Comediantul spune că în loc de șifonier își bătuse câteva cuie în perete pentru a agăța hainele, iar patul era unul de campanie, pe care îl legase de calorifer pentru că era instabil și risca să cadă în timpul somnului.

Viața la începutul carierei de comediant: „Eram disperat”

„Văd un anunț. Clubu Portofranco angajează actori de comedie. Mă duc si incep primul program de noapte din viața mea, în 1990. Începusem să scriu cu Cornel. Îmi dădea 100 de lei pe seară, un pachet de țigări Asos și 50 de grame de whisky. Pachetul Asos era 90 de lei, eram talent”, a povestit Romică în podcastul prezentatoarei de la Antena Stars.

Anii au trecut și cariera celor doi a crescut frumos, iar succesul a fost pe măsură. Cu toate acestea, Romică povestește că a avut și momente mai puțin plăcute petrecute alături de partenerul lui de scenă, La un moment dat, Cornel Palade a refuzat să meargă și să mai joace în spectacol cu el.

„Repetând cu Cornel, urma să plecăm la mare. Vine și spune: „eu nu mai merg la mare. Am vrut mai mult si am cerut si pentru tine mai mult, dar nu au vrut să ne dea. Alex Jula a făcut o trupă si mă duc cu el în țară”. În momentul ăla a căzut casa pe mine. Nu puteam să i reposez nimic, era vorba de bani, de cariera lui. Posibil cu Jula câștiga mai mult. În perioada aia nu aveam mintea la trădări, nu știam ce e aia trădare. Am rămas cu Doru Octavian Dumitru. Ne-am dus la mare, Cornel a plecat. În momentul ăla am bubuit litoralul”, a povestit comediantul.

Țociu, despre secretul unei colaborări de succes: „Noi nu suntem la concurs”

Comediantul a mărturisit că se înțelege în continuare extrem de bine cu Cornel Palade. Cei doi au împărțit de-a lungul anilor foarte multe lucruri și continuă să o facă și în prezent. Mai mult, actorul confirmă că proiectele individuale nu le afectează în niciun fel relația.

„Prin atâtea lucruri am trecut in cei 33 de ani, încât înțelepciunea a adevenit un lucru de bază. La noi nu este concurs cine dă poanta cea mai bună. La noi totul se împarte la doi. La noi succesul este și al meu și al lui. Banii tot timpul s-au împărțit la jumătate. Noi nu suntem la concurs”, a încheiat actorul.

