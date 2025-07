David Măruță și Ilona Tand, surprinși sărutându-se la „Beach, Please!” Imaginile cu cei doi s-au viralizat

David Măruță și Ilona Tand, fiica celebrului chef Nicolai Tand, au fost surprinși recent în ipostaze tandre. Cei doi au atras atenția la festivalul „Beach, Please!” 2025, unde au fost văzuți sărutându-se. Imaginile distribuite pe rețelele sociale au devenit virale în scurt timp, generând un val de reacții pozitive din partea internauților.

David Măruță și Ilona Tand, împreună la „Beach, Please!”

Zilele trecute, Ilona Tand (14 ani) a publicat pe contul ei de TikTok un clip în care apare la “Beach, Please!” împreună cu David Măruță. Cei doi își zâmbesc unul altuia, iar apoi se sărută. Clipul a devenit viral în timp record, strângând peste 54.000 de like-uri, 10.000 de share-uri și 230 de comentarii, majoritatea pline de entuziasm și susținere.

David Măruță a fost prezent la festivalul „Beach, Please!” 2025, însoțit de verișorii săi și supravegheat de tatăl său, Cătălin Măruță. La doar 14 ani, fiul Andrei și al cunoscutului prezentator TV se bucură de o adolescență armonioasă, marcată de primele emoții ale iubirii și de apariții tot mai frecvente în spațiul public.

Fiul Andrei și a lui Cătălin Măruță este elev la Cambridge School of Bucharest, o instituție privată care urmează curriculumul britanic. Datorită programului diferit, are vacanțe mai devreme decât elevii din școlile de stat și profită de ele pentru a petrece timp cu familia.

David este activ pe rețelele de socializare, unde postează momente din viața sa și interacționează cu fanii. A fost văzut în culisele emisiunii „Românii au talent”, unde și-a susținut mama, Andra, apare adesea în diverse materiale video alături de sora sa, Eva, și este familiarizat cu mediul online încă de mic.

Ilona Tand, pasionată de artă și de gătit



Ilona Tand este atrasă de lumea artistică din copilărie. Participă în fiecare vară la cursurile școlii de vară West End din Londra, unde urmează masterclass-uri de actorie, dans și muzică. La finalul programului, joacă într-un spectacol pe scena celebrului His Majesty’s Theatre, unde se joacă „Phantom of the Opera”. A moștenit pasiunea pentru bucătărie de la tatăl ei, chef Nicolai Tand. Deși nu gătește zilnic, se descurcă foarte bine și are câteva preparate preferate, cum ar fi steak cu avocado, ouă și cartofi. Tatăl ei spune că poate găti singură acasă pentru ea și fratele ei. A avut deja primul ei shooting profesionist, încurajată de Andreea Esca și susținută de părinți. Deși e prea mică pentru a se înscrie oficial într-o agenție, își dorește să urmeze acest drum în viitor.

A studiat pianul, a participat la cursuri de canto și a fost implicată în diverse activități artistice, toate din plăcere și curiozitate. Fiica lui Nicolai Tand este elevă în clasa a VIII-a la o școală privată cu predare în limba franceză, iar părinții pun mare accent pe educație și echilibru între școală și pasiuni.

