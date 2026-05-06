Dan Negru, reacție surprinzătoare după căderea Guvernului Bolojan: „Eu am prins vreo 25 de guverne și vreo 500 de miniștri”

Dan Negru a avut o reacție surprinzătoare după căderea Guvernului Bolojan. Spre deosebire de Mihai Morar și Tudor Chirilă, care și-au exprimat dezamăgirea, prezentatorul de la Kanal D a rămas calm și relaxat.

Dan Negru i-a îndemnat pe români să se relaxeze după ce moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut și Guvernul Bolojan a fost demis. Prezentatorul de la Kanal D spune că a prins „vreo 25 de guverne și vreo 500 de miniștri” până acum, motiv pentru care este pregătit pentru orice va urma

„Eu am prins vreo 25 de guverne și vreo 500 de miniștri. În istoria noastră modernă am avut vreo 136 de guverne, peste 1.500 de miniștri, 6 imnuri și peste 10 000 de parlamentari Doar Codul Fiscal s-a modificat de vreo 50 de ori într-un an. Așa că, RELAX! La ce bună panica?”, a scris el.

Prezentatorul a îndreptat apoi atenția către generațiile tinere, vorbind despre un concurs între licee pe care l-a prezentat.

„Sunt la Arad în orele astea unde prezint un concurs între licee. Puștii sunt relaxați. Poate că generația lor va cunoaște absența fricii… Abia aștept să le spun că între generația mea și a lor nu e nicio diferență. Doar că noi avem amintiri și ei au proiecte Deci… RELAX… «Politica s-a născut când primul hoț l-a întâlnit pe primul prost» – Voltaire”, a conchis Dan Negru.

Într-o altă postare, prezentatorul a mai spus: „În perioada de criză am găsit investiția care plătește cea mai bună dobândă: Educația”.

