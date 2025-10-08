Dan Alexa și Alina Pușcău, gesturi tandre la Asia Express 2025. Cum au fost surprinși de camerele de filmat

Dan Alexa și Alina Pușcău au generat un val de reacții în mediul online, după ce au fost surprinși în ipostaze tandre la Asia Express 2025.

Dan Alexa și Alina Pușcău, gesturi tandre la Asia Express 2025

În ediția Asia Express 2025 din 5 octombrie, concurenții au făcut schimb de coechipieri. Așa au ajuns Dan Alexa și Alina Pușcău să formeze o echipă.

Proba de schimb de echipe i-a pus pe Dan și Alina într-o ipostază neașteptată. Chiar dacă s-au acomodat cu greu schimbării, cei doi au format o echipă pe cinste, în contextul presiunii competiției.

Obișnuiți deja din timpul zilei să glumească unul cu celălalt, Dan Alexa a considerat că își poate permite și câteva glume înainte de prima noapte petrecută împreună.

Alexa a început să glumească pe seama furoului în care va dormi Alina. Fostul jucător de fotbal a spus că dacă va fi negru îl va da peste cap, și la propriu și la figurat, a transmis Cancan.ro.

Gluma a stârnit râsete și a alimentat speculațiile privind o potențială relație între model și antrenor. În cele din urmă însă, Alina a dormit în tricou și colanți.

Mângâieri și glume

A doua zi, echipa Alexa-Pușcău a pornit din nou în cursă și mai unită decât înainte. Într-unul dintre momentele surprinse de camere, Alina l-a mângâiat pe păr pe Dan Alexa, chimia dintre ei fiind evidentă.

În timpul filmărilor pentru Asia Express 2025, Dan Alexa era căsătorit cu a doua soție, Andrada, de care a divorțat la întoarcerea în țară, după ce aceasta din urmă i-a fost infidelă cu Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

În prezent, atât Pușcău, cât și Alexa formează alte cupluri. Mai mult decât atât, Alina spune că este pregătită să devină mamă.

Cât despre Alexa, acesta are deja trei copii din cele două foste căsnicii, două fiice cu prima soție și un fiu cu a doua.

