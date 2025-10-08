Dan Alexa și Alina Pușcău, gesturi tandre la Asia Express 2025. Cum au fost surprinși de camerele de filmat

A doua zi, echipa Alexa-Pușcău a pornit din nou în cursă și mai unită decât înainte. Într-unul dintre momentele surprinse de camere, Alina l-a mângâiat pe păr pe Dan Alexa, chimia dintre ei fiind evidentă.
În timpul filmărilor pentru Asia Express 2025, Dan Alexa era căsătorit cu a doua soție, Andrada, de care a divorțat la întoarcerea în țară, după ce aceasta din urmă i-a fost infidelă cu Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu.
În prezent, atât Pușcău, cât și Alexa formează alte cupluri. Mai mult decât atât, Alina spune că este pregătită să devină mamă.
Cât despre Alexa, acesta are deja trei copii din cele două foste căsnicii, două fiice cu prima soție și un fiu cu a doua.
