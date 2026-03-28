Cum se înțelege Majda Aboulumosha cu fostul soț, J. Yolo, în creșterea fiicei lor: „El se implică”. Ce spune vedeta de la „Vorbește Lumea” despre al doilea copil

Cum reușește Majda Aboulumosha să-și mențină optimismul? Într-un interviu pentru VIVA!, vedeta de la „Vorbește Lumea” oferă detalii rare despre maternitate, echilibru emoțional și secretele unui stil de viață sănătos.

Majda Aboulumosha, dezvăluiri despre carieră, rolul de mamă și al doilea copil

Majda Aboulumosha, cunoscută pentru energia ei pozitivă, continuă să inspire prin autenticitate și sinceritate. Într-un interviu emoționant pentru VIVA!, vedeta dezvăluie cum reușește să rămână optimistă într-o lume marcată de tensiuni și vorbește despre cel mai important rol din viața ei: cel de mamă.

„Cred că este foarte important de unde ne luăm informațiile. Rămân conectată la tot ce se întâmplă în lume, dar încerc să-mi păstrez zâmbetul și optimismul, pentru că altfel nu am cum să o influențez frumos pe fetița mea, care are nevoie de mine să fiu echilibrată”, mărturisește Majda, pentru VIVA!.

În spatele camerelor și proiectelor din televiziune, Majda se dedică în totalitate fiicei sale, Jacqueline. „Principalul meu job este acela de a fi mamă, pentru că Jacqueline are foarte multe activități și sunt taxiul ei. O iau, o duc la diferite sporturi pentru că îmi doresc să facă cât mai mult sport”, spune vedeta, subliniind importanța mișcării în viața copiilor. Majda colaborează armonios cu fostul soț, J. Yolo, în creșterea fetiței lor. „Foarte bine! El se implică, își face datoria de tată, și eu la fel ca și mama ei”, afirmă cu încredere.

Ce a învățat de la fiica ei și ce spune despre al doilea copil

Majda vorbește cu emoție despre lecțiile primite de la fiica ei: „Jacqueline mă învață să ascult. Întotdeauna își dorește să afle părerea mea, pentru că știe că sunt de partea adevărului. Am învățat să am răbdare și că lucrurile mici contează”. Conexiunea dintre mamă și fiică este profundă, iar Majda consideră că maternitatea i-a oferit cele mai valoroase lecții.

Când vine vorba despre sănătate și stil de viață, Majda este un exemplu de disciplină. „Am grijă. Acum urmez un program de detox, beau foarte multe sucuri naturale. Nu fac exces niciodată și nu sunt o iubitoare de dulciuri. Echilibrul este cel mai important. Merg de trei ori pe săptămână la sală și fac cât mai multă mișcare”, explică vedeta. Experiența slăbirii a 30 de kilograme i-a schimbat perspectiva asupra alimentației și activității fizice, transformând aceste aspecte în priorități constante.

Fanii o pot urmări pe Majda în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, unde continuă să inspire prin proiectele sale. De asemenea, vedeta este activă în online, implicându-se în diverse campanii. În ceea ce privește un posibil al doilea copil, Majda este deschisă: „Nu m-am gândit, dar dacă ar fi să se întâmple, cu siguranță nu voi ține lucrul acesta ascuns și veți afla”.

