Majda Aboulumosha a spus care i se pare cea mai mare provocare în rolul de mamă: „Eu susțin treaba asta” / Exclusiv

Majda Aboulumosha este o mamă mândră. Fiica ei, Jaqueline, are 11 ani și este pasionată de dansuri acrobatice. În această toamnă, Jaqueline va intra în clasa a V-a, o etapă care o emoționează pe vedeta de la Pro TV. În exclusivitate pentru Unica.ro, Majda a spus care i se pare cea mai mare provocare în această etapă a creșterii fiicei sale, dar și de ce a ales învățământul de stat pentru ea.

Majda Aboulumosha a spus care i se pare cea mai mare provocare în rolul de mamă

Majda Aboulumosha are o fiică, Jaqueline, din fostul mariaj cu artistul Maurice Jacques Yolo, cunoscut publicului sub pseudonimul J. Yolo. Fostul cuplu a semnat actele de divorț în mai 2016, după șase ani de relație, dintre care trei de căsnicie. Artistul este în continuare prezent în viața fiicei lui, iar Majda și-a refăcut viața alături de Mihai, un bărbat care a renunțat la mutarea în SUA pentru a fi cu ea.

„Frumoasă, liniștită, cu prietenii aproape și familia fericită. Este echilibrată. Eu mă ghidez după termenul acesta și e minunat să fie așa”, ne-a spus Majda Aboulumosha despre viața ei la momentul prezent.

Fiica Majdei are 11 ani, iar din toamnă va intra în clasa a V-a. „Mai mult eu (are emoții – n.red.), într-adevăr. Am pentru că este ceva nou, dar mă bucur că ea nu are. Ea știe că o să o susțin și că sunt lângă ea și că o să fie bine, chiar dacă o să trecem într-o altă etapă”, a mai spus Majda, pentru Unica.ro.

Pentru fiica ei, Majda a ales învățământul de stat. „De când este mică a fost în sistemul de stat. Va rămâne la școala de stat pentru că sunt foarte mulțumită de rezultatele ei și de anturaj, adică de colegi. Și ei îi place foarte mult“, ne-a explicat.

„Nu e vorba că nu am încredere în ea”

În ceea ce o privește pe Jaqueline, Majda se teme de unul dintre lucrurile asupra căruia părinții au mai puțin control, și anume anturajul. Prezentatoarea TV este întâi mamă, iar mai apoi prietenă, și speră ca Jaqueline să fie întotdeauna sinceră și deschisă cu ea.

„Cea mai mare provocare, de obicei, din punctul meu de vedere, este anturajul. Tu, ca părinte, faci totul. Provocarea mea este anturajul. I-am spus că voi fi lângă ea, dacă are nevoie de mine eu voi fi acolo. Nu e vorba că nu am încredere în ea, nu prea am încredere în ce se întâmplă în jurul ei, dar am noroc. Comunicăm foarte bine și avem o relație și de prietenie. Eu susțin treaba asta, că sunt mama ei prima dată, după care îi pot fi și confidentă și tot ce are ea nevoie”, a spus Majda Aboulumosha, pentru Unica.ro.

Cât despre timpul pe care Jaqueline îl petrece în fața ecranelor, Majda ne-a spus că nu este împotriva tehnologiei. Are, în schimb, o aplicație de control parental.

„Urmăresc absolut tot ce face, pe ce intră. Și îi dau un timp, are un anumit timp, dar nu sunt total împotriva, pentru că nu ai cum. Trebuie să ții pasul. Ar fi trist din partea mea să-i tai aripile. Sunt atâția copii foarte buni, la 11-12 ani, care sunt specialiști în IT, tocmai pentru că au stat foarte mult (pe Internet – n.red.). Eu cred că trebuie să fie un echilibru în toate”, ne-a mai spus Majda.

Ce pasiuni are fiica vedetei de la Pro TV

Jaqueline este pasionată de dans, în special de dansurile acrobatice. Majda ne-a dezvăluit că fiica ei are o mobilitate foarte bună și că ia lecții de nivel competitiv. Prezentatoarea de la „Vorbește Lumea” își dorește ca Jaqueline să practice cât mai multe sporturi.

„A fost și la tenis. Eu încerc să o dau la cât mai multe sporturi, recunosc. Mi se pare esențial sportul în viața copilului. Ce o să-i placă, eu o să o susțin. Îi place actoria și are o voce foarte frumoasă, e clar în zona artistică. Dar acum să vedem. Nu pot să zic că își dorește foarte mult la televizor. Nu știu ce va urma, eu i-am spus doar că o să o susțin. Momentan îmi spune asta, că vrea să o dau și la cursuri de actorie, deci e clar spre zona mea”, a mai spus Majda Aboulumosha, pentru Unica.ro.

Cum se menține Majda Aboulumosha în formă după intervenția de lipoaspirație

„Cred că trebuie să ai un stil de viață sănătos și este bine pentru noi să facem sport și să mâncăm cât putem noi de echilibrat. Eu recunosc că nu mănânc dulce. Mie îmi plac salatele, fructele, acolo sunt pofticioasă. Uite, dacă e să zic mâncare… Ciorbe, acre. Astea îmi plac. Acrite cu borș. Astea îmi plac. În rest, eu gătesc de toate. Și din zona orientală, absolut tot”, a dezvăluit Majda, pentru Unica.ro.

