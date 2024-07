Cum se simte Majda Aboulumosha după lipoaspiraţie? Iată meniul ei: “Am trecut prin experiența în care m-am înfometat” / Exclusiv

Majda Aboulumosha a dezvăluit cum s-a recuperat după procedura numită lipoaspiraţie asistată laser. Vedeta are acum silueta mult dorită și nu urmează nicio dietă extrem de drastică.

De-a lungul timpului, Majda Aboulumosha a slăbit în jur de 30 de kilograme, la 19 ani, ea cântărind nici mai mult, nici mai puțin de 90 kilograme. Cu dietă și sport, vedeta a reușit să slăbească și să se bucure de o transformare de-a dreptul spectaculoasă. Din păcate însă, ea a rămas cu surplus de piele în anumite zone ale corpului, de care n-ar fi scapăt decât cu ajutorul medicilor esteticieni.

Cum se simte Majda Aboulumosha după lipoaspiraţie. Ce meniu respectă

Astfel, în urmă cu câteva săptămâni, actrița a decis să-și facă o lipoaspiratie asistată laser ca să scape de pielea în exces din anumite părți ale corpului.

„Cine mă cunoaște, știe că sunt un mic cercetaș, pun în balanță mult deciziile și când mă hotărăsc știu foarte bine că am făcut cea mai bună alegere. De-a lungul timpul am avut oscilații de kg, pierderi de aproape 30, 20 kg, etc. Și acestea au lăsat urme pe corpul meu, în special în zona picioarelor. Sunt adepta mâncatului sănătos, a sportului și mereu am avut grijă să echilibrez, dar unele lucruri chiar nu mai țin de mine”, a scris Majda Aboulumosha pe contul său de socializare, la vremea respectivă.

Acum, după lipoaspiraţie, Majda Aboulumosha ne-a dezvăluit care este meniul ei. Am aflat că nu se abține de la mâncare, dar menține un echilibru în alegerile alimentare pe care le face.

“Cum îmi întrețin silueta? Cu energie frumoasă, și cu mâncare. Că eu am trecut prin experiența asta în care m-am înfometat și nu a fost bine, adică nu m-a ajutat foarte mult la slăbit, doar în minte, îmi slăbeam mintea atât.

Cu mâncare, dar cu mâncare sănătoasă și într-adevăr, am trecut și acum prin intervenția de care am vorbit recent, dar ea nu slăbește, doar remodelează. Adică mi-am luat doar de la coapse, unde mai erau depozite de grăsime de care nu mai puteam să scap nici prin diete, nici prin sport.

Am o alimentație sănătoasă. Mănânc salate, fructe, și ciorbele de care nu mă pot lipsi, dar vara, mâncarea mea preferată este roșii cu brânză. Brânză mai puțin, încerc să stau un pic departe, că are mai multă grăsime. Consum în cantități mici”, a declarat Majda Aboulumosha, pentru UNICA.RO.

Majda Aboulumosha, prima vacanță după lipoaspiraţie. Are talie trasă prin inel

În acest sezon estival, Majda va avea prima vacanță în care își va etala talia de viespe de care se bucură acum, după lipoaspiraţie.

“Încă muncesc până pe 19, sunt eu la emisiune, după care o să plec și în vacanță. Până atunci merge fata în tabără, la Suceava. 5 nopți, 6 zile în tabără la Păltiniș. A mai fost în tabără și când era mică, îi place să se ducă să experimenteze, adică colegii o ajută foarte mult în dezvoltare.

Și plecăm și noi de pe 22 iulie în vacanță. În general avem cam două vacanțe și de cuplu, și de familie, de copii…

Îmi găsesc timp de cuplu, de vacanță în cuplu, fără copil, da. Cred că este foarte important, mai ales în ziua de astăzi, când e mare problemă asta cu lipsa timpului. Cred că e esențial să ții un echilibru și familia e întotdeauna pe primul loc. Așa a fost dintotdeauna, așa va rămâne”, ne-a mai spus Majda Aboulumosha.

