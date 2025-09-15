Anna Leu, văduva lui Mihai Leu, a oferit detalii rare despre viața ei după moartea fostul campion mondial la box.

Cum arată viața văduvei lui Mihai Leu, Anna, la două luni de la moarte fostului campion mondial

Anna Leu este copleșită de durere după pierderea soțului ei, Mihai Leu, care s-a stins din viață pe 1 iulie 2025, la vârsta de 57 de ani, după o luptă de mai bine de un deceniu cu cancerul de colon.

„Nu pot să fiu extraordinar de bine, dar sunt conștientă că trebuie să mergem înainte. Este greu, este foarte greu! Până acum nu l-am visat, nu am primit semne de la el. Merg des la cimitir și vorbesc cu el. Din păcate, asta este realitatea. Tot ce putem face este să acceptăm situația și să facem ce este mai bine. Nu putem decât să mergem mai departe”, a declarat Anna, în exclusivitate pentru Cancan.ro.

Împreună, Anna și Mihai au un fiu, Marco, în vârstă de 32 de ani. Pentru aceeași publicație, Anna a spus cum se simte fiul lor după ce și-a pierdut tatăl.

„Băiatul meu, Marco, este destul de mare. Are 32 de ani și este conștient de întreaga situație. Îi este greu, bineînțeles. Dar trebuie să îi onorăm numele lui Mihai și să mergem mai departe…”, a mai spus Anna, pentru sursa citată.

Marco Leu este instructor de schi și snowboard, după ce a terminat un masterat în management sportiv. După moartea tatălui, Marco s-a implicat și în organizarea Timișoara Super Rally, o competiție creată și păstorită până în acest an de Mihai Leu.

Cum a început povestea de iubire dintre soții Leu

Anna și Mihai Leu s-au cunoscut în Germania, în orașul Leverkusen, prin intermediul unor prieteni comuni, la momentul apogeului carierei regretatului pugilist. Pentru fostul boxer a fost dragoste la prima vedere, iar el și Anna au format un cuplu vreme de mai bine de trei decenii, până la moartea lui.

„Soția mea, Anna, este italiancă, dar casa ei este în Hunedoara. Am cunoscut-o în Germania. Se afla în vizită la niște prieteni de-ai mei de acolo. Mai exact la o prietenă care lucra la un bistro din Leverkusen. Am văzut-o acolo, într-o seară, și pot să spun că m-am îndrăgostit de ea pe loc. A trebuit să muncesc foarte mult ca să o cuceresc. Dar am fost convins că vom rămâne împreună”, povestea fostul boxer în urmă cu câțiva ani, pentru Adevărul.ro.

În trecut, vorbind despre secretul căsniciei cu Mihai, Anna a spus că amândoi au fost foarte norocoși să se găsească unul pe celălalt.

„Cred că am avut foarte mult noroc. Pentru că este, câteodată, foarte greu să găsești persoană potrivită. (…) Eu cred că fiecare om trebuie să facă ce dorește în viață până la urmă. Să își urmeze visul și nu cred că ar fi fost frumos să îl opresc de la ceva. Ideea este că fiecare trebuie să își mențină și libertatea lui. Să facă ce îi place și cred că ăsta e secretul în sine”, spunea Anna în urmă cu mai mult timp, la Prima TV.

Fostul pugilist Mihai Leu a încetat din viață pe 1 iulie, la vârsta de 57 de ani, după o luptă de mai bine de un deceniu cu cancerul de colon. Fostul sportiv era internat în stare gravă la secția Terapie Intensivă a Institutului Clinic Fundeni din Capitală când a decedat.

