Constantin Zamfirescu, „Gogoașă” din „Trăsniții”, a fost operat pe inimă. Care este starea actorului după intervenție

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Constantin Zamfirescu, cunoscut pentru rolul lui Gogoașă din serialul „Trăsniții”, a trecut cu bine peste operația pe cord deschis din martie 2026. Intervenția, amânată de două ori, a fost posibilă datorită sprijinului financiar al fanilor și colegilor.

Constantin Zamfirescu a fost operat la inimă

Constantin Zamfirescu, celebru pentru rolul lui Gogoașă din serialul „Trăsniții”, a depășit cu succes o intervenție chirurgicală pe cord deschis. Vestea a fost anunțată de Mara Bănică, prezentatoarea Spynews TV, care a împărtășit cu emoție care este starea actorului în aceste momente.

„Gogoașă s-a operat ieri, dis de dimineață. Am așteptat cu sufletul la gură să primim vești. Acum, după aproape 24 de ore, sunt în măsură să vă spun cu multă bucurie și emoție că Gogoașă e bine, operația a reușit 100%! Iar el vă mulțumește din inima lui cea nouă pentru tot ce ați făcut pentru el!”, a transmis Mara Bănică.

Motivele pentru care intervenția chirurgicală a fost amânată de două ori

Intervenția, care a avut loc pe 18 martie 2026, a venit după două amânări cauzate de circumstanțe neprevăzute. Inițial, actorul a fost diagnosticat cu gripă, iar ulterior, medicul care urma să-l opereze a fost nevoit să participe la un congres internațional, conform declarațiilor oferite de Constantin Zamfirescu pentru Spynews.

Această operație reprezintă un nou capitol pentru actor, care a reușit să învingă și cancerul în trecut. Determinarea de a depăși toate obstacolele, sprijinul celor dragi și solidaritatea oamenilor care au contribuit financiar pentru a-i susține tratamentul au făcut posibilă această reușită medicală. Printre donatori s-au numărat atât persoane publice, cât și oameni simpli, care au dorit să-i fie alături.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News