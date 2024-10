Marian Olaianos a câștigat procesul cu Societatea Română de Televiziune. Comentatorul a fost concediat după ce jurnalista Nadine Vlădescu a susținut că a fost agresată fizic și verbal de el. Decizia este definitivă, conform informațiilor disponibile pe portalul instanțelor de judecată citate de Libertatea.ro. TVR trebuie să-l reangajeze și să-i aplice o altă sancțiune.

Potrivit deciziei citate de Libertatea.ro, TVR trebuie să-l reangajeze pe Marian Olaianos. Magistrații Curții de Apel București au decis, în cursul zilei de marți, 8 octombrie, înlocuirea „sancțiunii concedierii cu sancțiunea constând în reducerea salariului de bază cu 10%, pe o durată de 3 luni”.

„Dispunerii reintegrării reclamantului pe postul ocupat la data concedierii și a plății unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și actualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul în lipsa dispunerii concedierii sale”, se arată în soluția pe scurt, disponibilă pe portalul instanțelor de judecată.

Marian Olaianos a fost concediat în luna martie a anului 2023, după ce a fost acuzat de o colegă că a agresat-o. Jurnalista Nadine Vlădescu a susținut că a fost agresată fizic și verbal de Marian Olaianos. În decizia de concediere sunt câteva pagini referitoare la gestul în sine, care ar fi fost o împingere, conform procesului verbal întocmit de comisia TVR, informează Cancan.ro.

Ulterior, surse din redacția TVR au dezvăluit pentru Cancan.ro că Nadine ar fi fost interesată de Marian, care i-a refuzat în repetate rânduri tentativele de a dezvolta o relație personală cu el. Totodată, Marian ar fi refuzat și propunerile acesteia de a colabora profesional în diverse proiecte TV.

Reacția comentatorului și a jurnalistei Ramona Săseanu

După victoria din instanță, jurnalistul a publicat un citat pe Facebook: „Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura”.

La rândul ei, jurnalista și fosta șefă a TVR, Ramona Săseanu, a publicat un mesaj pe Facebook, după victoria în instanță a lui Olaianos. Aceasta a calificat concedierea comentatorului drept „o mizerie” și a declarat că este „fericită că s-a făcut o parte din dreptate”.

„I-am fost alături lui Marian Olaianos în permanență și am plătit pentru asta. Adică, și pentru asta. Ca Producător General, am refuzat să semnez eliminarea lui din echipa pentru Qatar. Concedierea lui a fost o mizerie și nu am ezitat să afirm asta. Acum, pur și simplu sunt fericită că s-a făcut o parte din dreptate și că Marian a câștigat procesul și se va întoarce în TVR.

Cealaltă parte a dreptății constă în tragerea la răspundere a celor vinovați de această concediere abuzivă care a creat TVR-ului un prejudiciu nu doar de imagine, ci și financiar. Un prejudiciu cu mai multe zerouri. Dreptatea învinge întotdeauna! Bravo, Marian!!!”, se arată în postarea publicată pe Facebook de Ramona Săseanu.

