Ultimele cuvinte pe care Laura Cosoi i le-a spus mamei sale, Ligia, înainte ca aceasta să se stingă din viață: „N-am știut că e ultima seară împreună”

Laura Cosoi a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus mamei sale, Ligia, înainte ca aceasta să se stingă din viață, la sfârșitul anului trecut.

Laura Cosoi (42 de ani) și-a pierdut mama în decembrie 2023. Mama actriței a fost diagnosticată cu cancer în trecut, însă cauza decesului ei nu a fost dezvăluită de către familie până la acest moment.

Invitată în podcastul „Vorba lu’ Jorge”, împreună cu Adela Popescu și Ada Condeescu, alături de care joacă în filmul „Retreat Vama Veche”, Laura Cosoi a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus mamei sale înainte să o piardă.

„Am inima împăcată că mamei i-am spus chiar în ultima seară «Te iubesc!». N-am știut că e ultima seară împreună. Când am ieșit pe ușă i-am zis «Te iubesc!», în condițiile în care noi n-am fost obișnuiți cu declarații de dragoste”, a povestit actrița.

„A fost o relație dincolo de mamă-fiică.”

Discuția a pornit de la curiozitatea moderatorului, și el în distribuția filmului „Retreat Vama Veche”, referitoare la ce le-ar spune actrițele mamelor lor și nu au făcut-o până atunci. Adela Popescu a povestit că i-a oferit cadou mamei sale un caiet în care să răspundă la mai multe întrebări despre ea, din curiozitatea de a o cunoaște mai bine. Laura se află la polul opus. Actrița a mărturisit că ea ar fi preferat ca unele lucruri să nu i le povestească mamei.

„Eu aș fi vrut să nu vorbesc lucruri cu mama. Eu sunt în extrema cealaltă. Noi am vorbit tot. Eu știu totul despre ea și ea știa totul despre mine. A fost o relație dincolo de mamă-fiică, a fost de prietenie. Și eu și sora mea am fost totul pentru ea. Am fost un trio foarte unit. Toată lumea o adora. Eram și geloasă pe prietenele mele, pentru că toate vorbeau cu mama mea despre tot, trebuia să o împart cu toți”, a mai povestit actrița, pentru sursa citată.

„Mi se pare că e în continuarea în viața mea, prin copiii mei.”

Punctul, actriței i-ar fi plăcut să-i povestească mamei sale despre Aida, fetița cea mică. Înainte să se stingă din viață, Ligia a aflat că fiica ei urma să devină mamă pentru a doua oară. Surpriza Laurei pentru mama ei a fost și filmată.

„Mi se pare că e în continuarea în viața mea, prin copiii mei”, a mai spus Laura Cosoi.

Laura Cosoi nu mai are niciunul dintre părinți în viață. Tatăl actriței, Marius Cosoi, profesor de educație fizică la Colegiul Național din Iași și antrenor de handbal și baschet, suferea de diabet și s-a stins din viață în noiembrie 2020, în urma infecției cu COVID-19.

Laura Cosoi are o relație specială cu socrii ei

Actrița a născut cel de-al patrulea copil, o fetiță, Aida, pe 29 iulie. Laura și soțul ei, Cosmin Curticăpean, mai au împreună trei fiice, pe Rita, Vera și Lara.

Imediat după naștere, actrița din „Retreat Vama Veche” a fost sprijinită de socrii ei, care au venit de la Târgu Mureș la București special pentru a-i ajuta pe cu tranziția de la trei la patru copii.

