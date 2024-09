Cum a reușit Laura Cosoi să slăbească, după cea de-a patra naștere, fără să țină vreo dietă: „Asta mă și tonifică”

Laura Cosoi trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. După ce a devenit mamă pentru a patra oară, actrița a reușit să își recâștige forma fizică fără să urmeze vreo dietă drastică. Care este secretul ei?

Laura Cosoi a slăbit spectaculos, fără să urmeze nicio dietă

Una dintre întrebările pe care mulți și le pun este cum a reușit Laura Cosoi să slăbească atât de repede după cea de-a patra sarcină. Spre surprinderea tuturor, actrița nu a urmat vreo dietă strictă. Într-un interviu acordat pentru fanatik, Laura Cosoi a mărturisit că nu mănâncă după ora 18:00, un obicei pe care îl avea și înainte de sarcină. Această regulă, combinată cu alăptarea exclusivă, i-a permis să piardă în greutate într-un mod natural.

„Mai am burtă. Dar e normal, adică nu mă grăbesc nicăieri, nu am niciun fel de probleme. E normal să am și burtică, am și gușă. E normal să-mi cada și fața. Am și cearcăne pentru că nu dorm atât de mult. De fapt n-am prea mai dormit de 6 ani încoace.

Dar e foarte important să dăm organismului timp să-și revină, sunt încă în perioada de după. Sunt 6 săptămâni de când am născut, nu e atât de mult. Alăptez exclusiv, dar asta mă și tonifică, știi?”, a spus Laura Cosoi pentru sursa menţionată anterior.

Pe lângă alimentație, Laura Cosoi a reînceput să facă sport, dar cu pași mici. Fără să pună presiune pe corpul ei, mai ales că au trecut doar şase săptămâni de la naştere, actriţa a mărturisit că își dorește să își recapete forma fizică într-un ritm care să îi permită să fie prezentă pentru familie, dar și pentru proiectele profesionale.

Laura Cosoi, o mamă eroină şi o actriţă de succes

Laura Cosoi nu este doar o mamă devotată, ci este şi o actriţă de succes. Viața alături de patru copii poate părea copleșitoare, dar vedeta reușește să îmbine cu succes rolul de mamă cu cel de profesionist.

Actriţa a povestit cum jonglează între maternitate și cariera sa în televiziune, teatru și film. Deși nu este întotdeauna ușor, Laura Cosoi a recunoscut că ajutorul soțului ei, Cosmin Curticăpean, este de neprețuit.

„Da, soțul meu stă cu toate cele patru fetițe, chiar și acum, ca eu să pot să fiu la acest eveniment. E foarte important pentru noi, actorii, să ne promovăm proiectele și să aflați cât mai multe chiar de la noi, actorii din Retreat Vama Veche despre acest film și despre faptul că va fi, în curând, în cinematografe”, a declarat Laura Cosoi pentru ciao.ro.

Cu cine seamănă cea de-a patra fiică a Laurei Cosoi şi a lui Cosmin Curticăpean

Cea de-a patra fetiță a cuplului, Aida, a venit pe lume cu o greutate de 4,100 kg, fiind cel mai mare copil al Laurei până acum. Actrița a dezvăluit că fetița seamănă foarte mult cu tatăl ei.

„Cu tatăl meu în momentul acesta, dar copiii se mai schimbă. Mie așa mi se pare că seamănă cu tatăl meu destul de mult”, a spus actriţa pentru click.ro.

