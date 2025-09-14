Cine este Sandu Pop, alias „Văru’ Săndel”. Ce afacere deține, cu ce se ocupă soția lui și câți copii are

Sandu Pop, alias „Văru’ Săndel”, este invitatul săptămânii acesteia la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Când și cum a devenit Pop cunoscut drept „Văru’ Săndel”, ce afacere deține în prezent, cu cine este căsătorit și câți copii are? Descoperă răspunsurile la toate aceste întrebări și nu numai, în rândurile de mai jos!

Cine este Sandu Pop, alias „Văru’ Săndel”. Data nașterii, vârsta, carieră și viața personală

Sandu Pop (52 de ani) este de mai bine de trei decenii actor la Teatrul de Comedie din București. Pop a devenit cunoscut drept „Văru’ Săndel” prin intermediul mai multor emisiuni de la Etno TV, dedicate folclorului românesc.

Sandu Pop s-a născut pe 15 iunie 1973, în satul Lozna, județul Sălaj, „un loc magic și atemporal”, mărturisea actorul în trecut, pentru Libertatea. Pop a urmat Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, pe care a terminat-o în 1995, și de mai bine de 30 de ani este actor al Teatrului de Comedie din Capitală.

De-a lungul carierei sale artistice, Sandu Pop a apărut în diverse emisiuni TV, a lansat muzică populară, a jucat în piese de teatru și filme și a și dublat personaje îndrăgite de desene animate, printre care Scooby-Doo. Actorul și-a încercat norocul și în afaceri, iar în prezent deține o fermă de păsări de rasă.

„Cât de sărac ar fi Sandu Pop fără «Văru’ Săndel»?”, „Ați pupat succesul?”, „Cât a fost darul la nunta dumneavoastră cu repetiție?”, „După câți ani de la căsătorie v-ați mutat cu soția?”, acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care actorul Sandu Pop este invitat să răspundă duminică, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Emisiune începe la ora 23:15, la Kanal D.

Cu ce se ocupă soția lui Sandu Pop și câți copii au împreună

Din 1996, Sandu Pop este căsătorit cu Maria Pop, de profesie medic, pe care a cunoscut-o în timpul facultății.

„Nu credeam că mă voi obișnui vreodată cu Bucureștiul. Eu veneam din Ardeal, unde oamenii aleargă doar când plouă. Noroc cu Maria, soția mea, pe care am cunoscut-o în al doilea an de facultate. Întâlnirea cu ea mi-a schimbat destinul. Nu știu cum aș fi rezistat fără ajutorul ei. Ne-am cunoscut întâmplător, ea venind cu sora ei în vizită la colegul meu de apartament”, povestea Pop în trecut, pentru Revista Taifasuri.

Soții Pop au doi copii, o fiică și un fiu, Iulia Ioana și Andrei Alexandru.

Pe 6 octombrie 2024, Sandu Pop a devenit socru mic. Fiica lui, Iulia, de profesie farmacistă, s-a căsătorit cu un inginer pe nume Octavian. Nunta a avut loc la Palatul Snagov, în prezența a peste 400 de invitați.

„Am plâns de emoție când mi-am văzut fata mireasă, era atât de frumoasă! Și ea a plâns. (…) Am petrecut la Palatul Snagov. Fiica mea este farmacistă de profesie, iar ginerele, Octavian, este inginer, el a absolvit Automatizări în Transporturi, la Politehnică. (…) Se vede că o iubește mult, că se înțeleg”, a povestit Pop acum trecut, pentru Click!.

„Nu i-am dat niciun sfat direct ginerelui, când i-am adus fiica la altar, dar aș fi putut să îi spun: «Să ai grijă de fata mea!». Nu am considerat că mai era cazul să îi mai zic ceva. Le doresc să fie fericiți, să trăiască în pace, pentru că viața este foarte scurtă. Să aibă o căsnicie frumoasă, așa cum avem eu și soția mea, Maria”, a mai spus actorul.

