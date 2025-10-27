Ce semn divin a primit Anna Leu de la soțul ei, Mihai Leu: „Nu este foarte ușor să fiu aici fără el, dar trebuie să fiu puternică”

Anna Leu a dezvăluit că a primit un semn divin de la soțul ei, Mihai Leu, la patru luni de la moartea acestuia. Fostul campion mondial la box s-a stins din viață pe 1 iulie 2025, la vârsta de 57 de ani, după o luptă de mai bine de un deceniu cu cancerul de colon.

Semnul divin pe care Mihai Leu i l-a trimis soției lui, Anna Leu

Anna Leu spune că a primit un semn divin de la soțul ei, Mihai Leu, pe care l-a pierdut în urmă cu patru luni. Anna și Mihai au format un cuplu vreme de mai bine de trei decenii.

„L-am visat că îmi spunea ceva. Nu l-am văzut fizic, dar simțeam energia lui și zâmbea”, a povestit Anna Leu, la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

În cadrul aceluiași interviu, Anna Leu mărturisește că nu-i este ușor, dar că încearcă să rămână puternică. Fiul ei și al lui Mihai, Marco, reprezintă cel mai mare sprijin al său în aceste momente. Marco Leu are 32 de ani și este instructor de schi și snowboard, după ce a terminat un masterat în Management Sportiv.

„Nu este foarte ușor să fiu aici fără el, dar trebuie să fiu puternică. Sunt puternică, în principiu. Cred că ne susțineam unul pe celălalt, dar e clar că ar fi vrut să fiu bine. L-am susținut tot timpul în tot ce a vrut să facă, și în box și în auto, chiar dacă nu îmi plăcea. Eu sunt de părere că fiecare om trebuie să facă, în principiu, ce își dorește, că o căsnicie nu este o sclavie. (…) Ne susțineam pur și simplu. A fost frumos, ne-am înțeles foarte bine, eu îi dădeam libertate să facă ce îi place și el mie. Și cred că ăsta e secretul”, a mai spus Anna Leu.

Cum a început povestea de iubire dintre soții Leu

Anna și Mihai Leu s-au cunoscut în Germania, în orașul Leverkusen, prin intermediul unor prieteni comuni, la momentul apogeului carierei regretatului pugilist. Pentru fostul boxer a fost dragoste la prima vedere, iar el și Anna au format un cuplu vreme de mai bine de trei decenii, până la moartea lui.

„Soția mea, Anna, este italiancă, dar casa ei este în Hunedoara. Am cunoscut-o în Germania. Se afla în vizită la niște prieteni de-ai mei de acolo. Mai exact la o prietenă care lucra la un bistro din Leverkusen. Am văzut-o acolo, într-o seară, și pot să spun că m-am îndrăgostit de ea pe loc. A trebuit să muncesc foarte mult ca să o cuceresc. Dar am fost convins că vom rămâne împreună”, povestea fostul boxer în urmă cu câțiva ani, pentru Adevărul.ro.

În trecut, vorbind despre secretul căsniciei cu Mihai, Anna a spus că amândoi au fost foarte norocoși să se găsească unul pe celălalt.

„Cred că am avut foarte mult noroc. Pentru că este, câteodată, foarte greu să găsești persoană potrivită. (…) Eu cred că fiecare om trebuie să facă ce dorește în viață până la urmă. Să își urmeze visul și nu cred că ar fi fost frumos să îl opresc de la ceva. Ideea este că fiecare trebuie să își mențină și libertatea lui. Să facă ce îi place și cred că ăsta e secretul în sine”, spunea Anna în urmă cu mai mult timp, la Prima TV.

