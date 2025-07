Ce note a luat fiul lui Dan Capatos, Andrei, la Evaluarea Națională 2025: „Ăsta da motiv de mândrie”

Dan Capatos este mândru de fiul lui, Andrei, și de rezultatele lui la Evaluarea Națională 2025. Entuziasmul este cu atât mai mare cu cât, în paralel cu școala generală, Andrei practică tenis de performanță și este un împătimit al sălii de fitness.

Ce note a luat fiul lui Dan Capatos, Andrei, la Evaluarea Națională 2025

Familia Capatos o ține din sărbătoare în sărbătoare. La o zi după ce soția prezentatorului de la Antena Stars, Monica, și-a sărbătorit ziua de naștere, fiul lor, Andrei, a primit rezultatele la Evaluarea Națională. Părinții lui Andrei sunt foarte mândri de media obținută de adolescent.

„Să stai patru, cinci sau chiar șase ore pe zi pe terenul de tenis și săli de forță și apoi să iei 9,53 la Evaluarea Națională, ăsta da motiv de mândrie, Andrei! Bravo!”, a spus Dan Capatos, în mediul online.

Andrei Capatos și-a descoperit pasiunea pentru tenis la o vârstă fragedă, până la finalul clasei a VIII-a adunând o mulțime de victorii în palmaresul său.

„Sunt și sacrificii. Tu stai pe teren și prietenii tăi ies afară, e puțin dificil. Dar, dacă vrei să îți urmezi visul, asta trebuie să faci. (…) E visul meu să ajung foarte sus cu tenisul”, declara Andrei Capatos în urmă cu ceva timp, potrivit Spynews.ro.

Secretul căsniciei dintre Dan Capatos și soția lui, Monica

Dan Capatos și soția lui, Monica, s-au cunoscut în anul 2000, iar povestea lor de dragoste rezistă și acum, după 24 de ani.

„Cred că este ideal să găsești omul care te înțelege profesional. Am văzut foarte multe lucruri care nu au mers tocmai din motivul acesta: «Ce cauți la ora aia?», «Unde pleci la ora asta?», «De ce trebuie să faci asta?», etc. Și atunci se elimină din start problema asta de neînțelegeri care ar putea genera discuții. Fiind de aceeași zonă de lucru (jurnaliști – n.red.), cum am spus, am eliminat problema asta”, a spus Dan Capatos, în podcast-ul lui Damian Drăghici.

