Ce a făcut Alessandro Safina după ce instanța a majorat pensia alimentară pentru fiul pe care îl are cu românca Laura Maria Calafeteanu. „Minte cu nerușinare”

Alessandro Safina a atacat în instanță decizia prin care i s-a impus să plătească o pensie alimentară de 2200 de euro pentru fiul pe care îl are cu românca Laura Maria Calafeteanu, Christian, diagnosticat cu autism. Avocata Laurei, Dalina Terzi, a oferit detalii din proces.

Ce a făcut Alessandro Safina după ce instanța l-a obligat să plătească o pensie alimentară de 2200 euro pentru fiul pe care îl are cu românca Laura Maria Calafeteanu

Alessandro Safina (61 de ani) susține că nu are venituri suficiente pentru a plăti o pensie alimentară de 2200 de euro pe lună pentru fiul lui, Christian. În luna iulie, instanța a decis să majoreze pensia de întreținere a minorului de la 800 la 2200 de euro. Decizia s-a bazat pe o analiză complexă, care a luat în calcul atât veniturile artistului de talie internațională, cât și cheltuielile pentru tratamentul băiatului, diagnosticat cu autism.

Avocata Laurei Maria Calafeteanu, Dalina Terzi, a oferit detalii despre procesul dintre româncă și fostul ei iubit.

„Apelul formulat de Alessandro Safina vizează exclusiv cuantumul pensiei de întreținere de 2200 euro stabilit de instanță în favoarea fiului său, motivat de faptul că domnul Safina nu ar realiza veniturile necesare ca să plătească această sumă, dar și de faptul că băiatul (care este diagnosticat cu autism) nu are nevoie de suma stabilită de instanță”, a explicat Dalina Terzi, pentru Click!.

Avocata a precizat și că Safina a refuzat să furnizeze documente doveditoare privind veniturile sale, documente cerute de Judecătoria Sectorului 4 București. Tenorul a cerut instanței să aibă în vedere doar declarația lui de venituri din 2024. „Făcută după bunul plac, mai ales că e supusă rectificării după soluționarea cauzei”, a adăugat Terzi.

„Menționez și faptul că este de notorietate faptul că domnul Safina s-a mutat cu reședința în Dubai, oraș cunoscut pentru faptul că găzduiește persoane cu averi impresionante și unde domnul Safina și-a achiziționat un imobil într-un complex rezidențial unde cea mai ieftină proprietate pornește de la un preț de 500.000 euro”, a mai spus avocata.

„Minte cu nerușinare”

Dalina Terzi este de părere că tenorul minte doar pentru a plăti pensii alimentare mici copiilor lui. Safina mai are un fiu, Pietro, din fosta relație cu Lorenza Mario.

„Domnul Safina minte cu nerușinare cu privire la posibilitățile lui financiare doar pentru a plăti copiilor lui – și lui Cristi, și lui Pietro, fiul cel mare – pensii de întreținere modice. Mama lui Cristi a sesizat deja autoritățile statului cu o plângere penală pentru abandon de familie (demers pe care l-a făcut anterior și mama fiului cel mare al artistului) și urmează să sesizeze și statul italian cu privire la evaziunea fiscală cel mai probabil practicată de acesta. Artistul va putea fi audiat de organele de cercetare penală anul viitor (în lipsa altor soluții) cu ocazia concertului pe care îl va susține (planificat) la București”, a mai spus Terzi.

Laura Maria Calafeteanu și tenorul italian Alessandro Safina au format un cuplu între anii 2012 și 2020. Din relația lor a rezultat un fiu, Christian, născut în anul 2015.

Potrivit Click!, de aproximativ trei ani, Safina refuză să-l mai vadă pe Christian, căruia nu i-a plătit niciodată pensie alimentară. „Inițial, domnul Safina a spus că vrea să plătească 600 euro lunar. Apoi, a spus că nici banii aceștia nu-i poate plăti, adică 1/6 din veniturile lunare. În aprilie 2024, instanța a decis provizoriu să plătească 800 euro, dar nu i-a plătit niciodată. În iulie, s-a stabilit și pensia definitivă (care o înlocuiește retroactiv pe cea provizorie), dar degeaba. Deși sentința din luna iulie este executorie”, a precizat Dalina Terzi, pentru sursa citată.

Laura Maria Calafeteanu, mesaj tranșant pentru Alessandro Safina

În luna iulie, după ce instanța i-a dat câștig de cauză, Laura Maria Calafeteanu i-a transmis și un mesaj tranșant fostului partener.

„Iar celui care i-a dat viață îi reamintesc atât: aplauzele trec, dar rușinea de a-ți abandona propriul copil rămâne și nu se spală cu notorietate”, a mai spus Laura, pentru Spynews.ro.

