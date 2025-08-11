Andreea Berecleanu a plecat cu trenul la mare și a avut parte de o surpriză din partea CFR la întoarcerea în București: „Nu mai înțeleg nimic”

Andreea Berecleanu și soțul ei, Constantin Stan, au făcut o escapadă de un weekend la mare cu trenul. La întoarcerea în București, jurnalista și medicul estetician au avut parte de o surpriză din partea CFR Călători, pe care au ținut să o împărtășească în mediul online.

Andreea Berecleanu, surprinsă de CFR la întoarcerea de la mare în București

Andreea Berecleanu (50 de ani) și Constantin Stan (69 de ani), soțul ei, au plecat la mare în weekend, optând pentru tren ca mijloc de transport. Dacă la dus n-au vorbit nici de bine, nici de rău despre CFR, la întoarcerea în Capitală perechea a avut parte de o surpriză pe care au simțit să o împărtășească urmăritorilor de pe rețelele sociale.

„Credeați că am abandonat obiceiul de a merge cu trenul către mare? Nuuuu. La 8:11 azi dimineață am fugit spre Constanța. Da, am ajuns deja, bate vântul cu putere, dar se poate sta la plajă sau la mal. Poate mâine se mai calmează valurile”, a scris prezentatoarea de la Prima TV pe Instagram.

„Ce credeți? Ni s-a anulat trenul de întoarcere”

După un weekend relaxant sub soare, când se pregăteau de întoarcerea în București, știrista și soțul ei au fost informați că trenul lor a fost anulat. Din fericire, jurnalista și medicul estetician au fost mutați într-un alt tren nou nouț.

„Trenule, mașină mică… Ce credeți? Ni s-a anulat trenul de întoarcere cu varianta nou nouță a CFR-ului. Diferența? Alt vagon, alte locuri, tetiere albe, nu mai înțeleg nimic. N-a fost rău, dar oare îl mai nimerim și data viitoare? Scuze, iar am avut noroc”, a scris Andreea Berecleanu, în mediul online.

Schimbări în august pe ruta București Nord – Constanța

CFR Călători a introdus șase trenuri noi, ramă electrică Alstom – RE Coradia Stream, în data de 7 august 2025 pe ruta București Nord – Constanța. CFR a anunțat schimbările pe 6 august 2025.

Ruta București Nord – Constanța și invers este una dintre cele mai circulate pe perioada verii. Trenul atinge viteza maximă de 160 km/h, fiind considerat trenul cel mai rapid din România.

